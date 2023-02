Carnevale in maschera al museo di geografia: giochi, parole e tradizioni, una festa per i più piccoli

Orario non disponibile

Dal 18/02/2023 al 21/02/2023

Per Carnevale, il Museo di Geografia propone un'esperienza festosa e divertente, con giochi e scoperte rivolte a tutte le famiglie. Da sabato 18 a martedì 21 febbraio , attraverso un percorso in tre tappe, i visitatori saranno coinvolti ad esplorare il lato geografico della più colorata e divertente delle feste.

«Dopo aver rivolto l’attenzione agli adulti con l’evento natalizio ispirato a Charles Dickens – racconta Giovanni Donadelli, curatore del Museo di Geografia dell’Università di Padova – abbiamo deciso di tornare a rivolgerci ai bambini e alle bambine, uno dei nostri pubblici più esigenti ed affezionati, per riscoprire con loro quanta geografia si cela dietro alle tradizioni, alle parole e all’immaginazione legata al Carnevale. Attraverso delle proposte di gioco e di approfondimento puntiamo a stimolare la curiosità dei più giovani avvicinandoli, a piccoli passi, a cogliere la bellezza del patrimonio che il pensiero scientifico ha prodotto e che il nostro museo tuttora custodisce, interpreta e valorizza».

I partecipanti, muovendosi all'interno di Palazzo Wollemborg, intraprenderanno un viaggio che li porterà a varcare tre sale, appositamente allestite per l’occasione.

Nella prima sala, dedicata alla Terra, sarà possibile scherzare sulla forma del nostro pianeta recuperando le ipotesi, talvolta affascinanti quanto bizzarre, proposte da diverse culture del mondo. Grazie alle immagini di un noto albo illustrato verranno prese in considerazione diverse forme, compresa quella tanto cara ai terrapiattisti. Con un esperimento di luce, i bambini potranno infine svelare la forma esatta del nostro pianeta.

La seconda sala si ispira all’ etimologia della parola Carnevale , che evidenzia la connessione tra la festa e il consumo delle carni prima dell’inizio della quaresima. A partire da questo riferimento, si innescherà una sfida tra genitori e figli mirata a ridurre il consumo di carne in ottica di contenimento dei cambiamenti climatici.

Nella terza e ultima sala, dedicata a Venezia , piccoli e grandi avranno l'occasione di approfondire la conoscenza della città che più di tutte ha ispirato il Carnevale attraverso la stupenda veduta della città incisa nel 1704 da Pierre Mortier (esposta in originale per l’occasione) e un’attività che metterà in gioco diversi punti di vista sulla città.

Come partecipare

Per partecipare all’evento è necessario prenotare e acquistare in anticipo i biglietti telefonando allo 049.827.3939 o scrivendo a prenotazioni.musei@unipd.it .

Il costo del biglietto è di 5 euro a persona. Entrano gratis bambine e bambini con meno di cinque anni e i possessori del biglietto del Grand Tour delle Scienze.

Le visite durano circa 50 minuti e sono prenotabili nei seguenti giorni e orari: sabato 18 e domenica 19, alle 15 - 16 e 17; lunedì 20 e martedì 21 alle 10:30 - 11:30 - 12:30 - 15 - 16 e 17.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa del Museo di Geografia e degli altri musei dell’Università di Padova è possibile visitare la pagina: https://www.musei.unipd.it/it/cam-carnevale-2023

Info e prenotazioni

https://www.musei.unipd.it/it/cam-carnevale-2023

