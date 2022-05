Carnevale in notturna: il mercatino a Bagnoli di Sopra

La Pro Loco di Bagnoli di Sopra (PD), in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per sabato 18 giugno 2022 a Bagnoli di Sopra (PD) in occasione del "Carnevale in Notturna" dalle ore 19 alle ore 24, il mercatino.

Con la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell'usato/antiquariato/vintage, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed originali idee regalo per la casa ed il tempo libero, la rassegna dei prodotti enogastronomici tipici regionali d'Italia e specialità alimentari dolci e salate stagionali, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano. La manifestazione prevede la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati per le vie del paese, animazioni varie per grandi e bambini. saranno presenti alcuni punti ristoro con golose prelibatezze per tutti i gusti.

