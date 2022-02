Le iniziative del Comune di Padova per il Carnevale 2022

Il Comune di Padova organizza alcune iniziative per festeggiare il Carnevale e godere dell’atmosfera giocosa di questo periodo, nel rispetto delle norme sanitarie.

In programma l’intrattenimento proposto dall’associazione culturale Teatro invisibile, con animazioni in costume e maschere della commedia dell’arte, bolle si sapone giganti, dame sui trampoli, giocolieri e acrobati.

Inoltre sono presenti animazioni musicali, giostrina con i cavalli e mercatino dell’artigianato artistico, promossi dall’associazione ArtiItineranti, e il trenino che percorre le vie del centro storico.

Programma

Dal 19 febbraio all’1 marzo - centro storico

Trenino

- centro storico Trenino Dal 23 febbraio all’1 marzo , dalle ore 9 alle 19.30, piazza Eremitani

Animazioni musicali, giostrina con i cavalli e mercatino dell’artigianato in collaborazione con l’associazione ArtiItineranti

, dalle ore 9 alle 19.30, piazza Eremitani Animazioni musicali, giostrina con i cavalli e mercatino dell’artigianato in collaborazione con l’associazione ArtiItineranti Sabato 26 e domenica 27 febbraio - Liston, via Roma, via Umberto I, piazza Garibaldi, piazzetta della Garzeria, via Roma di fronte alla Chiesa dei Servi.

Animazioni e intrattenimento a cura dell’associazione Teatro invisibile

Dettagli

Anche quest’anno la situazione sanitaria non consente lo svolgersi in sicurezza delle manifestazioni di Carnevale come ci eravamo abituati a conoscerle negli scorsi anni. In particolare è impossibile organizzare la tradizionale sfilata di carri allegorici. Tuttavia il Comune di Padova vuole dare un segnale di ottimismo e di serenità alle famiglie e ai bambini, che tanto apprezzano, il Carnevale e ha organizzato alcune iniziative che, nel rispetto delle norme sanitarie, permetteranno di godere l’atmosfera giocosa di questo periodo.

In piazza Eremitani

In piazza Eremitani saranno presenti dal 23 febbraio al 1° marzo, una giostrina con i cavalli, animazioni musicali e un mercatino dell’artigianato artistico in collaborazione con l’associazione ArtiItineranti. Inoltre in centro circolerà il trenino già apprezzato durante le festività natalizie (da sabato 19 febbraio al 1° marzo). A queste iniziative più prolungate si aggiungeranno anche due pomeriggi di animazione in centro storico sabato 26 e domenica 27 febbraio.

Le animazioni in costume

Grazie all’impegno dell’Associazione culturale Teatro Invisibile lungo il Liston, via Roma, via Umberto I° ma anche in piazza Garibaldi, piazzetta della Garzeria e in via Roma di fronte alla Chiesa dei Servi, si potranno ammirare animazioni in costume, e godere dell’ intrattenimento con maschere della commedia dell’arte che coinvolgeranno il pubblico di bambini e famiglie

Ma ci saranno anche bolle si sapone giganti, dame sui trampoli, giocolieri e acrobati.

L’emergenza sanitaria

L’assessore agli eventi e alle attività produttive Antonio Bressa sottolinea: «Non c’erano neanche quest’anno purtroppo le condizioni per organizzare un grande appuntamento unico che potesse prevedere il coinvolgimento di migliaia di persone nello stesso posto come sarebbe stato per la sfilata dei carri in Prato della Valle. Abbiamo però voluto comunque mantenere viva la tradizione del carnevale con alcuni appuntamenti dedicati in particolare alle famiglie e ai bambini, per stimolare così in piena sicurezza la ripresa delle attività sociali che stiamo vivendo e portare un sorriso e un occasione di svago ai più piccoli».

Info web

https://www.padovanet.it/evento/le-iniziative-del-comune-di-padova-il-carnevale-2022

https://www.facebook.com/CarnevalediPadova