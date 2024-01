Torna il Carnevale dei bambini a Piazzola sul Brenta in Piazza P. Camerini domenica, 11 febbraio 2024, dalle 14.30 in poi!

Dettagli

"Mettete in moto la vostra creatività con costumi fantastici e unitevi a noi per un pomeriggio di festa, giochi e allegria! Ci saranno tantissime attività pensate appositamente per i più piccoli, con sorprese, musica e tanto divertimento per tutti.

Non dimenticate di portare il vostro sorriso contagioso e l’entusiasmo per una giornata indimenticabile!

Vi aspettiamo numerosi per trasformare Piazza P. Camerini in un colorato mondo di festa!"

Info web

https://www.propiazzola.it/event/carnevale-dei-bambini-edizione-2024/

https://www.facebook.com/events/333746579579896

Foto articolo da comunicato stampa e da https://www.propiazzola.it/event/carnevale-dei-bambini-edizione-2024/