Il mercatino al carnevale dei ragazzi di Carmignano di Brenta

La Pro Loco di Carmignano di Brenta (PD), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per domenica 12 marzo 2023, a Carmignano di Brenta (PD), nel Parcheggio di fronte alla Scuola Primaria E. De Amicis in Via Guglielmo Marconi, dalle ore 14.30 alle ore 19 il Mercatino del "51° Carnevale dei Ragazzi".

Il programma della manifestazione prevede alle ore 14.30 la sfilata dei carri, dei gruppi scolastici mascherati e dei gruppi folkloristici, intrattenimenti vari, punti ristoro con operatori dello streetfood e tante altre attrazioni.