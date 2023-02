Carnevale a Rubano

Domenica 5 marzo 2023 con inizio alle ore 14.30 il territorio di Rubano sarà animato dal passaggio festoso dai carri allegorici che daranno vita al Carnevale 2023, giunto alla sua 25^ edizione.

Mascherine, carri allegorici e figuranti, partiranno da piazza Madre Teresa di Calcutta, per sfilare attraverso via Vernise Frascà, rotonda di via Valli, via Roma, Piazza della Repubblica per proseguire per via Brescia, via Genova, via Rovigo, viale Europa per arrivare, alle ore 16.30 circa, in piazza M.L. King dove la festa raggiungerà l’apice con musica e intrattenimenti vari.

Offerte frittelle e crostoli a tutti i partecipanti e con premiazione dei carri più belli!

In caso di maltempo la sfilata non sarà recuperata.

I bambini con i loro vestiti colorati e tutte le famiglie sono invitati a partecipare per immergersi nella festosa atmosfera del carnevale.

L’evento è patrocinato dal Comune di Rubano ed è organizzato dal Circolo Santa Maria Assunta di Rubano in collaborazione con FIDAS, GPDS di Rubano, AVIS di Bosco e l’U.S. Ciclisti Rubano.

Foto articolo da www.rubano.it/festa-di-carnevale-rubano