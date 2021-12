“Un natale favoloso”, Carolina Benvenga e Topo Tip incontrano i fan da Coin

L’accesso al Meet & Greet è riservato a coloro che avranno acquistato in negozio una copia di “Un Natale Favoloso”. A scattare le foto sarà un fotografo ufficiale, che fornirà a ogni nucleo famigliare un QR Code attraverso cui scaricare gratuitamente - nei giorni successivi - le immagini.

Un album di classici natalizi e brani inediti, che nasce per accompagnare grandi e piccini nel periodo più magico dell’anno. Carolina Benvenga - attrice e conduttrice volto della tv dei ragazzi, cantante molto amata dai più piccoli e dalle famiglie – e Topo Tip, simpatico topolino protagonista di libri e cartoni animati conosciuti da tutti i bambini italiani, presentano ai fan “Un natale favoloso”, domenica 19 dicembre nello store Coin di Padova (via Altinate 16/8), dalle 16.30.

Un momento di incontro e sorrisi in pieno stile Coin, la più diffusa catena di department store in Italia che da sempre porta avanti un concetto di retail moderno, fatto di esperienzialità e proposte innovative per tutte le età.

“Un Natale Favoloso” porta i bambini alla scoperta del Natale, attraverso un percorso fatto di canzoni famose e inedite, scritte e cantate dalla stessa Carolina, in italiano, inglese e spagnolo.

L’album è accompagnato da un libro, dove ai testi dei brani si affiancano meravigliose illustrazioni e un divertente racconto natalizio pensato da Carolina per i piccoli appassionati di Topo Tip. Un regalo imperdibile, insomma, per le feste natalizie del 2021.

Carolina Benvenga

Carolina Benvenga, attrice e conduttrice volto della tv dei ragazzi, cantante e autrice beniamina dei più piccoli e molto amata dalle famiglie, è diventata in poco tempo popolarissima, una social star con numeri da capogiro. In poco più di due anni, infatti, il suo canale Youtube ha raggiunto 470 milioni di visualizzazioni e oltre 510 mila iscritti.

Verrà richiesto di osservare le indicazioni del personale nel rispetto delle normative vigenti di sicurezza, e di indossare la mascherina durante tutta la durata dell’evento.

COIN SpA

Coin, la più diffusa catena di department store in Italia, è presente su tutto il territorio nazionale, all’interno dei più importanti centri storici e nelle principali vie dello shopping, con 37 negozi diretti e 102 store a insegna Coincasa tra Italia ed estero. Con un fatturato di vendite al cliente di circa 440 milioni sotto insegna, conta 30 milioni di visitatori e 9 milioni di scontrini emessi, un portfolio di più di 1000 brand e una superficie di vendita di circa 110.000 mq a cui si aggiunge il marketplace Coin.it. Sotto l'insegna Coin Excelsior, il brand include i premium contemporary department store di Roma Cola di Rienzo, Milano CityLife Shopping District, Milano Corso Vercelli e Trieste Corso Italia.

Foto articolo da comunicato stampa.