La Carovana pedagogica di ARCI: una settimana dedicata a scuole, famiglie e bambini contro la povertà educativa

Sarà ospitata all’interno degli spazi dell’Ex Liceo Marchesi all’Arcella la tappa veneta della Carovana Pedagogica di ARCI APS. Dal 16 al 24 novembre i gruppi dei Centri di Animazione Territoriale e 11 classi di scuola primaria e secondaria di primo grado di Padova parteciperanno, insieme ai loro insegnanti, all’itinerario esperienziale GUARDATECI!, una mostra laboratorio per affrontare il tema dello stereotipo.

In concomitanza con l’affidamento degli spazi alla Rete C.O.E.S.A e l’avvio del percorso partecipato per l’attivazione della nuova Casa di Quartiere arriva quindi a Padova il progetto di ARCI Nazionale “Rete CEET – Cultura, Educazione, Empowerment, Territorio” e co-finanziato dall’Impresa sociale ‘Con i bambini’ attraverso il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Le azioni del progetto sono state ospitate da 11 regioni d’Italia, con un ampio coinvolgimento di partner locali, istituzioni culturali e scuole. In Veneto le attività sono state realizzate a Verona e Padova

Sabato 19 novembre dalle ore 15 nello spiazzo a fianco la Casa di Quartiere torna il Geo il Giocoliere con il suo colorato Circo Fungo, per sperimentare insieme le meraviglie della giocoleria. Dalle 16 si inaugura all’interno della Casa di Quartiere l’angolo morbido della lettura con le letture di MAT – Mare Alto Teatro.

Si prosegue domenica 20 novembre alle 17 ci sarà lo spettacolo teatrale di Carichi Sospesi e Teatro delle Correnti L’elefante delicato, liberamente ispirato al racconto “L’uovo di Ortone” del Dr. Seuss. Uno spettacolo che parla dell’importanza del ‘prendersi cura’, che fa riflettere sul significato della paternità e sui doveri dell’essere genitori: genitore non è chi genera ma chi accudisce, chi cresce e ama.

Ortone, l’elefante, si trova a covare e proteggere un uovo di allodola la cui madre, svogliata e disinteressata, preferisce andare in vacanza piuttosto che accudire la sua creatura, Ortone così si impegna nella cova e per mantenere la promessa fatta, sopporta le bufere dell’inverno e la derisione degli altri animali e mille altre disavventure. Ma alla fine i suoi sforzi saranno premiati: non nascerà un pulcino di allodola ma un elefante con le ali.

La collaborazione tra soggetti che si occupano, a livello locale e nazionale, di migliorare il benessere di minori e famiglie contrastandone la povertà educativa, porta la Rete CEET a lavorare su alcune tematiche particolarmente attuali e urgenti: l’educazione all’affettività e ai sentimenti, il contrasto all’isolamento e alla dispersione scolastica.

Le classi che partecipano a GUARDATECI! seguono un percorso guidato di 90 minuti, accompagnati da operatori esperti, per riflettere e confrontarsi sulle differenze personali nella lettura della realtà e sulla qualità del proprio sguardo sulla realtà, fino a ragionare sulla propria identità e percezione di sé. Il progetto si fonda sull’idea che esprimere la propria identità di bambino/a e di adolescente sia un gesto comunicativo che riflette la maturazione, i valori e i desideri di ciascuno. In particolare, vedere riconosciuta ed espressa questa fondamentale dimensione della persona permette a tutti/e di perseguire la propria realizzazione e di costruire relazioni positive con l’Altro.

E durante il fine settimana gli spazi si aprono a tutta la cittadinanza, con proposte e attività per i bambini e le loro famiglie:

Il percorso GUARDATECI!, della durata di circa 90 minuti, sabato 19 dalle ore 16.30 sarà aperto e disponibile su prenotazione alla mail arcipadova.aps@gmail.com (049 8805533 – 344 3866100)

Foto articolo da comunicato stampa