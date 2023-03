Il career day 2023 per dottorandi e dottori di ricerca è su Zoom

Giovedì 23 marzo 2023 si terrà Università aperta PhD - VII edizione, il career day settoriale, che si tiene ogni anno nel mese di marzo, dedicato a tutti i dottorandi e dottori di ricerca dell’Università di Padova, che per una giornata avranno l’occasione di incontrare aziende interessate a conoscerli per favorirne l’inserimento lavorativo in progetti professionali correlati all'innovazione e allo sviluppo (settore R&D). L’iniziativa, organizzata e promossa dal Career Service dell’Università di Padova, rappresenta per le aziende un importante momento di incontro con i giovani ricercatori per far conoscere la propria realtà e i propri fabbisogni professionali.

Il career day si terrà ONLINE il 23 marzo 2023 dalle 10 alle 18 tramite la piattaforma Zoom meetings.

Candidati e aziende possono iscriversi all’evento tramite la piattaforma www.universitaperta-unipd.it. Trattandosi di un career day rivolto ad un target di alto profilo formativo, il Career Service dell’Ateneo si occupa di calendarizzare i colloqui con le aziende nella forma di speed interview. La pubblicazione del calendario dei colloqui è prevista alcuni giorni prima dell’evento.

Per partecipare all’evento sarà obbligatorio registrarsi e caricare il proprio CV in formato pdf. Per poter sostenere i colloqui è obbligatorio candidarsi ad almeno un’azienda, all’interno dell’area riservata, scegliendo poi una fascia oraria tra quelle disponibili per prenotare il colloquio.

Le iscrizioni per i candidati saranno possibili fino al 15 marzo 2023.

Per maggiori informazioni (candidati): placement@unipd.it

Per maggiori informazioni (aziende): aziende.careerservice@unipd.it

Career day Warm up – 10 marzo 2023

Per prepararsi al meglio al career day Università Aperta, venerdì 10 marzo 2023, dalle 10 alle 11, si terrà un incontro online di preparazione al career day: “Job Dating: curriculum alla mano e pochi minuti per convincere l’interlocutore di essere quello giusto!”

Link di iscrizione al Warm Up: https://bit.ly/warmupphd23

Per informazioni:

Career Service

Info per le aziende: aziende.careerservice@unipd.it

Info per studenti/laureati: placement@unipd.it

tel. 049/8273901-3069-3944

