Carrer day Ies, l’incontro in Fiera tra aziende e student-laureati di ingegneria, economia e scienze

Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro tramite il contatto diretto e il dialogo continuo con aziende ed enti, promuovere le possibilità di impiego in Italia e all’estero di studenti e laureati attraverso la vetrina delle offerte di lavoro e le presentazioni aziendali in università, tutto questo è il Career day Università Aperta, che l’Ateneo di Padova organizza periodicamente.

Dove e quando

Giovedì 10 novembre 2022, dalle 10 alle 17, si terrà il Career day settoriale di Ateneo dedicato alle aziende che desiderano entrare in contatto con studenti e laureati provenienti dai corsi di Ingegneria, Economia e Scienze. L'evento sarà in presenza e verrà ospitato all'interno del Padiglione 15 della Fiera di Padova (via N. Tommaseo 59).

L'iniziativa rappresenta per le aziende un importante momento di incontro con i giovani studenti e neolaureati degli ambiti ingegneristico, economico e scientifico per far conoscere la propria realtà aziendale, e per i candidati un'esclusiva opportunità di proporsi al mondo del lavoro secondo i propri fabbisogni formativi e professionali, anche attraverso l’utilizzo di alcuni strumenti come lo stage e il tirocinio che agevolano l’inserimento lavorativo. I colloqui con le aziende si svolgeranno nella consueta forma di one-to-one speed interviews ad accesso libero. Ciascun candidato potrà scegliere di presentarsi autonomamente agli stand delle aziende di suo interesse per lasciare il suo curriculum vitae e avere un breve colloquio con i referenti aziendali presenti. La registrazione online è facoltativa e non vincolante: non verranno calendarizzati colloqui prima dell'evento. Ricordiamo di portare con sé il proprio CV preferibilmente in copia cartacea.

Consigliamo in particolare a chi non potesse presenziare all'evento nel giorno preposto di manifestare il proprio interesse alle aziende attraverso il sito web dedicato:

https://www.universitaperta-unipd.it/eventi/universita-aperta-ies

Incontri online di presentazione

Dal 2 al 4 novembre, alcune delle aziende partecipanti si presentano con dei seminari online su piattaforma Zoom. La partecipazione è aperta a tutti, previa iscrizione. Il link al meeting Zoom verrà inviato ai partecipanti nella mail di conferma dopo l'iscrizione all’indirizzo:

www.unipd.it/workshop-ies

Per maggiori informazioni:

Ufficio Career Service - via Martiri della libertà, 2 - Padova

placement@unipd.it

https://www.facebook.com/CareerServiceUnipd/

https://www.linkedin.com/company/career-service-unipd

Foto articolo da post Facebook