“La casa in tel canal”, spettacolo del fine settimana al teatro ai Colli

Per chi sceglie un week-end dai toni leggeri, e non disdegna qualche intermezzo musicale e tante risate, il Teatro ai Colli di Padova propone due serate con la commedia in dialetto: “La Casa in tel canal” firmata da Giovanna Digito con il Teatro della Arance. Protagonisti della vicenda sono Anzoletto e Cecilia, novelli sposi. Cecilia è capricciosa, amante dell’eleganza e del lusso. Anzoletto è debole, incapace di opporsi alle pretese della consorte. Le vicende della casa sono svelate dalla “serva” Lucietta e guardate con ostilità dalla sorella di lui, Meneghina, ansiosa d’una decorosa sistemazione con il suo amato Lorenzino. Dal piano superiore, osservano e spiano la vicenda Checca e Rosina, due sorelle curiose e pettegole.

In breve

Venerdì 11 e sabato 12 marzo 2022 - ore 21

Teatro ai Colli via Monte Lozzo - Padova

La casa in tel canal

Teatro delle Arance

Info e prenotazioni

https://www.teatroaicolli.it/prenotazione-posti

info@teatroaicolli.it

3277661425 - 3296219315

intero euro 10, ridotto euro 9

Info web

https://www.facebook.com/teatroaicolli

https://www.teatroaicolli.it/teatro-ai-colli-padova/stagioni-teatrali/adulti/stagione-prosa-2021-2022

Foto articolo da comunicato stampa