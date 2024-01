Casa su Misura 2024, il salone dell’abitare alla Fiera di Padova

Edizione 2024 di “Casa su Misura”, il salone dove aziende e specialisti dell’edilizia e dell’arredamento di interni si incontrano per presentare le novità e le tendenze di un settore in costante evoluzione e suggerire ai visitatori come far rivivere queste innovazioni anche nelle loro case.



La mostra è divisa in tre aree tematiche:

“ Abitare “, ampio settore dedicato all’arredamento

“, ampio settore dedicato all’arredamento “ Outdoor “, per tutti coloro che amano il verde dentro e fuori casa

“, per tutti coloro che amano il verde dentro e fuori casa “(Ri)costruire“, con tante soluzioni per trasformare con stile e funzionalità

Il programma del salone è consultabile sul sito www.casasumisura.com.

Evento patrocinato dal Comune di Padova.

Ingressi

Pad. 7 – Via N. Tommaseo

Pad. 8 – Via F. Rismondo (Cancello L/M)

Biglietti

Intero: 8 Euro

8 Euro Biglietto ridotto solo alla cassa*: 5 Euro

5 Euro Ingresso gratuito: per i ragazzi fino a 12 anni compresi, ai diversamente abili con invalidità superiore all’80% (gratuita anche all’accompagnatore).

Per informazioni

Casa su Misura - PadovaFiere

via Tommaseo, 59 - Padova

telefono 049 840111

sito www.casasumisura.com

Info web

https://www.padovanet.it/evento/fiera-casa-su-misura-2024

https://www.facebook.com/fiera.casasumisura

https://www.instagram.com/casasumisura.padova/

https://casasumisura.com/