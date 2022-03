La Pro Loco di Casalserugo (PD), in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Domenica 27 Marzo 2022, a Casalserugo (PD), nel Parcheggio degli Impianti Sportivi in Via Cristoforo Colombo, dalle ore 9 alle ore 19 la Manifestazione "Casalserugo in Fiore", che prevede la Mostra-Mercato di Fiori, Piante, Arredo Giardino, Attrezzature e Articoli per il Giardinaggio.

È previsto inoltre il Mercatino con la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Usato/Antiquariato/Vintage, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano, Golosità e Prelibatezze proposte dai migliori Operatori dello Street Food. Servizio Bar, Area Giostrine e Parco Divertimenti in funzione per tutta la giornata. Dalle ore 12 sarà attivo lo Stand Gastronomico con Menù a prezzo fisso. La Manifestazione si svolge nel pieno rispetto delle norme vigenti anti contagio da SARS-CoV-2.

