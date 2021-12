Casalserugo, tutte le iniziative del periodo natalizio

È un Natale speciale quello che stiamo preparando con gli amici della Pro loco Casalserugo, della Consulta Giovani Casalserugo e dell'Auser "Le Radici" con un programma ricco di tante occasioni per stare insieme e goderci dei giorni di festa!

Mercoledì 8 dicembre

A partire dalle 17, presso il Villaggio di Babbo Natale in Piazza Santa Maria degli Angeli, si accenderanno le luci di Natale con il Grande Albero e la Casa degli Elfi.

Nel Villaggio ci sar la cassetta dove imbucare le letterine con la richiesta dei regali che verranno consegnati il 23 dicembre con il Carro di Babbo Natale.

Daremo insieme il benvenuto all'ultimo bambino nato con la consegna del Bonu Beb.

Domenica 12 dicembre

Mercatini di Natale

Dalle ore 9 alle ore 19, lungo via Umberto I, chiusa al traffico, eventi e shopping con negozi aperti e bancarelle

Arriva Babbo Natale!!

Nella sua casetta ricca di addobbi finalmente arriva a Casalserugo Babbo Natale!!!

Dalle 14.30 in poi, in Piazza Santa Maria degli Angeli, Babbo Natale aspetta tutti i bambini per consegnare loro un dolcetto in omaggio e scattare una foto ricordo.

Alle 14.30 verrà inaugurata la pista di pattinaggio che resterà aperta fino al 2 febbraio.

L'associazione 'Genitori in Fuga', a partire dalle 15.30 presso l'Hangar 9, terrà dei laboratori per realizzare insieme dei bellissimi addobbi per gli alberelli di Natale installati in Piazza.

Babbo Natale aspetta anche i disegni dei nostri piccoli che verranno esposti in Palazzetto durante la Festa della Befana.

Magia per tutti

Per tutto il giorno, lungo via Umberto I, avremo “il Mago Giacomo” che si esibir in spettacoli di magia e la 'Trucca Bimbi' che incanteranno grandi e piccini.

Giovedì 23 dicembre

Dalle ore 14 alle ore 20 potrete portare i regali per i vostri bambini presso HANGAR 9 dove, a ritirarli, troverete i ragazzi della Consulta Giovani.

Una volta consegnati lasciate detto in quale delle seguenti tappe vi troverete.

Venerdì 24 dicembre

Babbo Natale con il suo carro girerà per le vie del paese distribuendo i regali ai bambini!

Lo potrai trovare indicativamente in questi posti:

16.30 angolo via Leopardi-Manzoni

17 Supermercato Al

17.30 Via Salvo d'Acquisto

18 Scuole medie

18.30 Piazzale chiesa di Ronchi

19 davanti Autobelluco

19.30 Piazza Santa Maria degli Angeli

Sono tante le occasioni che ci accompagneranno nei prossimi giorni godendoci le luci e l'amicizia delle tante persone che hanno curato il programma di questo periodo che speriamo ci permetta di ritrovare un po' di serenità.

Info e aggiornamenti

https://www.comune.casalserugo.pd.it/

https://www.facebook.com/groups/224279827755492

Foto articolo da comunicato stampa