Caseus Veneti, formaggi del Veneto a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta

Il più atteso evento dedicato ai formaggi del Veneto torna, per la sua XVIII edizione, il weekend 1-2 ottobre 2022.

L’evento si svolgerà, come di consueto, nel meraviglioso scenario di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, raggiungendo quest’anno la “maggiore età” e per l’occasione ha in programma importanti novità.

Caseus Veneti allarga i suoi confini e diventa “Caseus”, un unico evento con tre percorsi espositivi: “Caseus Veneti”, “Caseus Italiae” e “Caseus Mundi”.

Un nuovo sito (https://www.caseusitaly.it/), un nuovo logo e 3 colori identificativi (rosso per il Veneto, blu per l’Italia, verde per il mondo) che guideranno i visitatori all’interno dell’esposizione.

Ricchissimo il programma è in aggiornamento ma di certo non mancheranno i cooking show, degustazioni guidate dei formaggi DOP, area shop formaggi, area dedicata agli espositori di prodotti tipici di altro genere, Concorso dei formaggi di fattoria a valenza Nazionale, coordinato da Onaf – Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi.

Programma completo in aggiornamento.

https://www.caseusitaly.it/

Per maggiori info

0422 422040

segreteria@caseusitaly.it

Ingresso libero

Orario evento: 10 - 19

Info web