Cashmere in vigna

Sabato 17 settembre alle ore 18 un aperitivo in uno tra i vigneti più iconici dei Colli Euganei, dove il Vino Maeli incontra la Moda Falconeri, alla scoperta del filo che unisce il Vino al Cashmere. Sarà una degustazione che coinvolgerà tutti i sensi, a partire dalla vista, che verrà appagata dalla bellezza della Natura, del meraviglioso panorama con vista sulla Laguna di Venezia all'orizzonte, dai colori dei vigneti che annunciano l'Autunno, immortalati proprio nei capi Falconeri. I vini Maeli, che nascono su terreni di origini vulcaniche da pratiche agronomiche ed enologiche rispettose della natura, stimoleranno con i loro profumi e il loro sapore l'olfatto e il gusto, in abbinamento a piccoli finger creati dallo chef Teo Villani mentre potrai accarezzare le pregiate fibre naturali un capo in cashmere della collezione Falconeri Autunno Inverno 2023 e provarlo in anteprima.

Maeli e Falconeri sono due realtà italiane che condividono gli stessi valori, come la ricerca di una qualità della materia prima eccelsa, l’artigianalità dei processi produttivi, l’innovazione, la sostenibilità, e l’importanza delle persone che con il loro lavoro contribuiscono ogni giorno all’unicità di questi prodotti italiani, tenendo alta la percezione del Made in Italy che il mondo ci ammira. Ti aspettiamo sabato per scoprire il filo che unisce il Vino e il Cashmere, un buon calice di vino Maeli, esattamente come un cashmere Falconeri, appaga i sensi e scalda l’anima.

La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 329 0772162.

Dove: Vigneto Maeli a Luvigliano di Torreglia (PD) Orario: 18-21.30. Parcheggio: in Via Cesare Pollini 28, Luvigliano Di Torreglia (PD) Costo degustazione: 25 euro, comprensivi di due calici di vino abbinati a due finger food dello Chef Teo Villani.

Vini in degustazione: - BIANCO INFINITO 2019 abbinato a Riso thai curry paste anacardo germogli di soia - D+ COLLI EUGANEI ROSSO DOC RISERVA 2017 abbinato a Tartare selezione 101% pane guttiau e agrumi Ogni partecipante potrà accedere a prezzi straordinari riservati sulla nuova collezione Falconeri e sui vini della Cantina Maeli. Per eventuali allergie si prega di comunicarlo con anticipo.

