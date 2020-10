"Castagnata in corso" a Montegrotto Terme

Domenica prossima, 25 ottobre, alle 9 del mattino fino al tramonto di domenica Corso Terme e in piazza Mercato si vestiranno d’autunno con un mercatino di prodotti enogastronomici tipici, articoli di artigianato e frutto dell’ingegno creativo degli hobbisti.

«La Castagnata in corso - spiega l’assessore alle Attività Produttive Laura Zanotto - è un appuntamento, organizzato dall’amministrazione in collaborazione con i commercianti, conosciuto e apprezzato a livello provinciale. Certamente la situazione sanitaria in corso non ci consentirà un programma nutrito come quello degli anni scorsi, con animazioni per adulti e bambini e l’apprezzata festa con gli animali “Arca di Noè”. Tuttavia, dopo un’attenta riflessione che ha coinvolto tutta l’amministrazione e i commercianti, abbiamo valutato che una manifestazione all’aperto, nel rispetto delle misure decise a livello governativo e locale per il contenimento del Covid, sarà comunque un momento di socialità per le famiglie e un’occasione importante per i commercianti di corso Terme. Le persone che domenica verranno a fare una passeggiata a Montegrotto Terme troveranno comunque la mostra mercato».

Per informazioni:

I.A.T Viale Stazione 60 - tel. 049 8928311, Ufficio Attività Produttive - tel. 049 8928805