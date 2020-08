“Castello festival 2020”: tutti gli eventi della settimana

Riapre al pubblico anche per l'estate 2020 il Castello Carrarese, uno dei più importanti beni storici, architettonici, artistici e militari di Padova. L'antico edificio sorge sull'area che un tempo ospitava il castello fatto costruire da Ezzelino III da Romano, tiranno della città dal 1237 al 1256, come perno difensivo della cinta muraria duecentesca.

Sabato 22 agosto 2020, ore 21.15

Castello Carrarese | piazza Castello, Padova

Wit Matrix Pink Floyd Tribute

“Astronomy Domine”

Prima assoluta!

In collaborazione con INAF - Osservatorio Astronomico di Padova

L’astronomia nelle canzoni psichedeliche dei Pink Floyd interpretate dai Wit Matrix, che percorrono un’epoca che ha visto l’affermazione della tecnologia con il volo spaziale e l’ampliamento del cosmo sconosciuto, raccontata attraverso una selezione di brani che abbracciano scienza e psiche interiore. Dal “muro” del suono, o quello che ci costruiamo intorno a noi, alla misura del tempo con gli astri o di quello percepito, all’eclissi di Sole o a quelle del cuore.

Biglietti: Posto unico 15 Euro esclusi diritti di prevendita

Prevendite: Gabbia Dischi e circuito Vivaticket (punti vendita e online)

Informazioni: 342 1486878 – eventi@castellofestival.it

Lunedì 24 agosto 2020, ore 21.15

Castello Carrarese | piazza Castello, Padova

Patrizia Laquidara

“Stories”

In collaborazione con Veneto Jazz

Serata-incontro con Patrizia Laquidara – una tra le figure più inafferrabili e poliedriche della nuova musica d’autore – che metterà in gioco la sua dote narrativa presentando alcuni estratti del libro “Ti ho vista ieri”, edito dalla Neri Pozza.

A queste letture faranno da colonna sonora i canti di Patrizia, le canzoni che l’hanno fatta conoscere al pubblico come cantautrice, ma anche i canti di un repertorio “altro” che in maniera viva e potente contribuiranno a creare un filo conduttore tra lei e il pubblico, accompagnandolo, a volte in maniera giocosa e fanciullesca altre volte in maniera intima ed emozionante, dentro alle storie da lei scritte e raccontate. Una serata dove la protagonista assoluta sarà la voce, che racconta storie suggestive ed evocative e che affabula col suo canto nudo, accompagnato da chitarra e liuto.

Biglietti: Posto unico non numerato intero 15 Euro - ridotto 12 Euro esclusi diritti di prevendita

Prevendite: Ticketone e Geticket (on line e punti vendita)

Informazioni: 366 2700299 - jazz@venetojazz.com

Martedì 25 agosto 2020, ore 21.15

Castello Carrarese | piazza Castello, Padova

Magical Mystery Orchestra

Let it be! 50 anni: fine della storia, inizio della leggenda

Evento speciale!

In collaborazione con Dal Vivo Eventi

In occasione del 50° Anniversario della pubblicazione dell’ultimo album dei Beatles, “Let it be”, uscito l’8 maggio del 1970, la Magical Mystery Orchestra torna al Castello Carrarese in un concerto “tribute” che vedrà nella prima parte l’esecuzione integrale dell’album stesso e nella seconda la presentazione di alcuni dei loro maggiori successi.

L’evento, unico nel suo genere, vedrà la Magical Mystery Orchestra, ensemble la cui caratteristica è quella di interpretare anche le canzoni che gli stessi Beatles non hanno mai eseguito dal vivo ma solo in studio di registrazione, esibirsi nella formazione completa composta da quintetto pop, quartetto d’archi, sezione fiati e attore.

Biglietti: Biglietto unico 20 Euro esclusi diritti di prevendita

Prevendite: TicketOne e VivaTicket (punti vendita e online)

Informazioni: 366 2590790

Mercoledì 26 agosto 2020, ore 21.15

Castello Carrarese | piazza Castello, Padova

Massimo Carlotto, Maurizio Camardi, Sergio Marchesini

“Pensione Lisbona”

Prima assoluta!

Spettacolo inserito nella rassegna “Il Suono e la Parola”

Massimo Carlotto – voce narrante

– voce narrante Maurizio Camardi – sassofoni e duduk

– sassofoni e duduk Sergio Marchesini – fisarmonica

produzione Gershwin Spettacoli e Aida Studio

La programmazione della rassegna Il Suono e la Parola ospita la prima assoluta del nuovo reading di Massimo Carlotto ispirato al romanzo La signora del martedì (Edizioni E/O, 2020).

Un progetto teatrale che lo vede sul palco insieme ai musicisti Maurizio Camardi e Sergio Marchesini.

In una bella piazza di una bella città del Nord Italia si affacciano le finestre della Pensione Lisbona, regno incontrastato del signor Alfredo, il proprietario dal passato misterioso e un presente complicato. Il testo racconta le vicissitudini esistenziali e amorose di quest’uomo che indossa abiti maschili solo quando è costretto a uscire, mentre al sicuro tra le mura della pensione veste come una matura signora.

Ogni camera ha una sua storia e il signor Alfredo le ricorda tutte mentre riflette sul tempo che passa, sulla vecchiaia che si affaccia all’orizzonte, sul corpo che muta e sulle passioni che non si spengono mai.

Biglietti: Biglietto unico 10 Euro esclusi diritti di prevendita

Prevendite: Gabbia Dischi e Circuito Vivaticket (punti vendita e online)

Informazioni: 342 1486878 - info@ilsuonoelaparola.it - www.padovacultura.it

Giovedì 27 agosto 2020, ore 21.30

Castello Carrarese | piazza Castello, Padova

Carovana Tabù Special guest Fabrizio Bosso

“Point of view”

Prima assoluta!

In collaborazione con Veneto Jazz

Fabrizio Bosso – tromba

– tromba Giacomo Cazzaro – sax alto

– sax alto Federico Limardo – sax tenore e soprano

– sax tenore e soprano Tony Santoruvo – tromba e flicorno

– tromba e flicorno Giulio Tullio – trombone

– trombone Stefano Proietti – pianoforte, tastiere e arrangiamenti

– pianoforte, tastiere e arrangiamenti Andrea Albini – chitarra acustica ed elettrica

– chitarra acustica ed elettrica Nicole Brandini – basso elettrico

– basso elettrico Davide Di Giuseppe – batteria

Carovana Tabù è una band formata da otto giovani musicisti provenienti da tutta Italia.

La loro peculiarità è il sound che nasce dalla commistione di diversi generi che spazia dal funk al jazz e al soul. Viaggiare e vedere le cose ogni volta con occhi diversi, questa è la vera essenza dei Carovana Tabù. Point of View è il titolo dell’album che stanno promuovendo ed è anche l’essenza della loro musica: dare nuove chiavi di lettura ai successi della musica italiana e internazionale attraverso arrangiamenti inediti.

Il loro punto di vista è stato apprezzato da musicisti come Fabrizio Bosso, Davide Pezzin ed Eric Marienthal, i quali hanno contribuito alla realizzazione di alcuni pezzi contenuti nell’album. Nel live al Castello Carrarese il gruppo ospiterà come special guest il prestigioso trombettista Fabrizio Bosso.

Biglietti: Posto unico non numerato intero 15 Euro – ridotto 12 euro esclusi diritti di prevendita

Prevendite: Ticketone e Geticket (on line e punti vendita)

Informazioni: 366 2700299 - jazz@venetojazz.com

Venerdì 28 agosto 2020, ore 21.30

Castello Carrarese | piazza Castello, Padova

Vittorio Matteucci, Chiara Luppi e Padova Danza

“PierinA e il Lupo. Storia di violenza, coraggio ed amicizia”

Prima assoluta!

Testi: Vittorio Matteucci

Coreografie: Valerio Longo

Musiche: Sergej Prokofiev e Federico Malaman

e Voce narrante: Vittorio Matteucci

Cantanti: Vittorio Matteucci e Chiara Luppi

e Danzatori: Compagnia Padova Danza

Direzione Artistica: Gabriella Furlan Malvezzi

“Purtroppo oggi la nostra società è afflitta da un male universale, che serpeggia tra uomini e donne. Un sentimento di frustrazione che nasce per motivi molteplici all’interno dei rapporti umani, cresce e troppo spesso si trasforma in violenza verso il prossimo. Il male non ha genere, si tratta di un’entità che s’insinua tra le persone e le attrae a sé con tecniche sottili. Nello spettacolo il male prende forma nel Lupo che in questo caso specifico è messo in scena da una donna, proprio per sottolineare la casualità di genere. Condivisione, fare comunità, confidare nel sentimento dell’amicizia sono le uniche possibilità per provare a difendersi da questi pericoli.” Valerio Longo.

Biglietti: Posto unico 15 Euro esclusi diritti di prevendita

Prevendite: Padova Danza, Gabbia Dischi, Vivaticket (punti vendita e online)

Informazioni: 049 8827349 - 348 2947552 - info@padovadanza.it

Sabato 29 agosto 2020, dalle ore 18.30

Castello Carrarese | piazza Castello, Padova

Massimo Cacciari e Umberto Curi

“I tempi della vita: incontri di filosofia”

Prima assoluta!

Castello Festival apre una finestra sul mondo della filosofia ospitando due serate con un doppio incontro a cura dell’Associazione Filosofia di Vita.

Il titolo del format è “i tempi della vita” e si propone di indurre una riflessione su un concetto massimamente insondabile e insieme intuitivo: dal compatto flusso chrono-logico, infatti, si levano, come temi musicali, diversi tempi: sono le proustiane “intermittenze del cuore” che coinvolgono le nostre emozioni, i nostri desideri, le nostre speranze. Sono tempi che nulla hanno a che fare con i calendari e le lancette degli orologi; sono tempi che danno gusto e spessore alla vita, tempi dell’accoglienza e dell’attesa, che dischiudono un surplus di senso.

Di seguito il programma del 29 agosto

ore 18.30 – anteprima

“I viventi – Riflessioni sul ‘Quartetto per la fine del tempo’ di Olivier Messiaen”

con Andrea Panzavolta (saggista).

Un commento sul tempo apocalittico accompagnato dall’ascolto di alcune parti del capolavoro di Messiaen.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

ore 21

“Il lavoro dello spirito. Saggio su Max Weber”

Incontro filosofico con Massimo Cacciari e Umberto Curi.

Per l’occasione sarà presentato in anteprima assoluta il nuovo saggio di Massimo Cacciari edito da Adelphi.

Ingresso su prenotazione al seguente link: https://bit.ly/2PHc35N

All’ingresso verrà richiesto un contributo responsabile a sostegno del progetto (consigliato 5 euro) .

Biglietti:

Ore 18.30: ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Ore 21: ingresso con contributo responsabile (consigliato 5 Euro).

Per prenotare la propria partecipazione iscriversi al link https://bit.ly/2PHc35N

La prenotazione garantisce l’ingresso fino a 15 minuti prima dell’inizio dell’evento.

Prevendite: castellofestivalpadova.eventbrite.com

Informazioni: 342 1486878 – info@filosofiadivita.it – eventi@castellofestival.it

Domenica 30 agosto 2020, dalle ore 18.30

Castello Carrarese | piazza Castello, Padova

Daniela Lucangeli e Mons. Vincenzo Paglia

“I tempi della vita: incontri di filosofia”

Prima assoluta!

Castello Festival apre una finestra sul mondo della filosofia ospitando due serate con un doppio incontro a cura dell’Associazione Filosofia di Vita.

Il titolo del format è “i tempi della vita” e si propone di indurre una riflessione su un concetto massimamente insondabile e insieme intuitivo: dal compatto flusso chrono-logico, infatti, si levano, come temi musicali, diversi tempi: sono le proustiane “intermittenze del cuore” che coinvolgono le nostre emozioni, i nostri desideri, le nostre speranze. Sono tempi che nulla hanno a che fare con i calendari e le lancette degli orologi; sono tempi che danno gusto e spessore alla vita, tempi dell’accoglienza e dell’attesa, che dischiudono un surplus di senso.

Di seguito il programma del 30 agosto

ore 18.30 – Prima sessione

Incontro con Claudio Mazzeo (Direttore della Casa di Reclusione di Padova – Due Palazzi) e Carlo Torres (Comandante del reparto della Casa di Reclusione Due Palazzi) dal titolo “I tempi di vita con i ristretti”. I relatori tracceranno l’evoluzione della vita carceraria, da quella vissuta in seno al Castello dei Carraresi (già carcere di Padova agli inizi del 1800 fino alla fine del 1900) fino ai giorni nostri.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

ore 21 – Seconda sessione

Incontro con Daniela Lucangeli (Prorettrice e Professore Ordinario in Psicologia dell’Educazione e dello Sviluppo dell’Università di Padova) e Mons. Vincenzo Paglia (Presidente della Pontificia Accademia per la Vita) dal titolo “I tempi di vita emozionale”.

Ingresso su prenotazione al link: https://bit.ly/31V5an9

All’ingresso verrà richiesto un contributo responsabile a sostegno del progetto (consigliato 5 euro)

Biglietti:

Ore 18.30: ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Ore 21: ingresso con contributo responsabile (consigliato 5 Euro).

Per prenotare la propria partecipazione iscriversi al link https://bit.ly/31V5an9

La prenotazione garantisce l’ingresso fino a 15 minuti prima dell’inizio dell’evento.

Prevendite: castellofestivalpadova.eventbrite.com

Informazioni: 342 1486878 – info@filosofiadivita.it – eventi@castellofestival.it

Ulteriori info

Per informazioni: 342 1486878 – info@castellofestival.it

Programma completo su https://www.castellofestival.it/programma/ e sulla pagina Facebook Castellofestivalpadova