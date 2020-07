“Castello festival 2020”: tutti gli eventi della settimana

Riapre al pubblico anche per l'estate 2020 il Castello Carrarese, uno dei più importanti beni storici, architettonici, artistici e militari di Padova. L'antico edificio sorge sull'area che un tempo ospitava il castello fatto costruire da Ezzelino III da Romano, tiranno della città dal 1237 al 1256, come perno difensivo della cinta muraria duecentesca.

Di seguito gli appuntamenti della settimana.

TEDxPadovaSalon “Come L’Acqua”

Lunedì 27 luglio 2020, ore 21.30

Castello Carrarese | Piazza Castello, Padova

Lella Costa – voce narrante

Orchestra Radiomondo

Maurizio Camardi – sassofoni, duduk, flauti

David Soto Chero – chitarre

Violeta Grecu – voce

Saliou “Zal” Ba – basso

Moulaye Niang – batteria

Ernesttico – percussioni

Torna in città l’appuntamento con la community del TEDxPadova. In occasione di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020 si terrà un'edizione straordinaria del TEDxPadova dedicata al mondo del volontariato dal titolo “Come l’acqua”: l’assistenza per chi ne ha bisogno diventa vitale, chi "dona" riconosce di poter dare vita con le proprie azioni. İn una società evoluta come la nostra le azioni di volontariato sono spesso considerate inutili, ma per chi le vive sono una sorgente di opportunità.

Racconteremo in puro stile TED “ideas worth spreading” sei fantastiche storie di vita vissuta che vale la pena di condividere.

Interverranno l'attrice Lella Costa e l’Orchestra Radiomondo diretta da Maurizio Camardi.

La serata sarà presentata da Francesca Trevisi.

Biglietti:

Posto unico euro 15

diritti di prevendita esclusi

Circuito Vivaticket (punti vendita e online)

Informazioni:

info@tedxpadova.org

Alessandro Preziosi e Daniele Bonaviri

Martedì 28 luglio 2020, ore 21.30

Spettacolo inserito nella rassegna "Il suono e la parola"

Castello Carrarese | Piazza Castello, Padova

Alessandro Preziosi – voce

Daniele Bonaviri – chitarra

produzione Khorateatro

Il 15 aprile 1967 scompariva un attore senza eguali, capace di dar voce con la sua straordinaria “rivoluzione del linguaggio”, con le sue smorfie e i suoi lazzi verbali allʼItalia del Dopoguerra. A oltre cinquant’anni dalla sua morte Antonio De Curtis, più romanticamente Totò, non ha mai smesso di farci sentire la sua presenza. Non lo ha fatto la sua maschera – emblema sorridente e triste del sottoproletariato urbano in un’Italia schiacciata ma viva – e non lo ha fatto l’uomo, nostalgico e fragile, che con quella maschera sembrava avere poco o niente a che fare. Tra lettere, interviste, frammenti, musica e poesia questo recital di Alessandro Preziosi ripercorre la carriera dell’attore e la vita dell’uomo. Perché sono esistiti un Totò e un Antonio De Curtis: e per entrambi non si può che avere, parafrasando una sua canzone, “soltanto una parola: amore e niente più”.

Biglietti:

Poltronissima numerata euro 20

Poltrona non numerata euro 15

Gabbia Dischi, Scuola di Musica Gershwin, Hifi Record, Eventbrit, Vivaticket

Informazioni:

cell. 342 1486878 - www.ilsuonoelaparola.it

Mercoledì 29 luglio

Sotto i pianeti della Specola

Mercoledì 29 luglio 2020, ore 21.30

Castello Carrarese | Piazza Castello, Padova

Prima assoluta

L’INAF-Osservatorio di Padova propone una speciale serata dedicata al cielo e all’osservazione di Luna, Giove e Saturno.

Durante la serata, mediante l’ausilio di una serie di telecamere indossate da un astronomo dell’Osservatorio, sarà possibile compiere una visita virtuale alla Specola.

Durante la salita per le scale della Specola verso il cielo stellato sul palco si alterneranno alcuni ricercatori che descriveranno le caratteristiche della Luna, di Giove e Saturno. Inoltre, tramite alcuni telescopi, sarà possibile mostrare al pubblico una serie di riprese della Luna e dei due pianeti giganti del Sistema Solare, separati in cielo di pochissimi gradi, a fare cornice alla vista della Specola.

Biglietti:

Posto unico euro 5

Gabbia Dischi e Circuito Vivaticket (punti vendita e online)

Informazioni:

Cell. 342 1486878 - comunicazione.oapd@inaf.it

Giovedì 30 luglio

Mario Tozzi & Enzo Favata

Giovedì 30 luglio 2020, ore 21.30

Castello Carrarese | Piazza Castello, Padova

Mario Tozzi – voce

– voce Enzo Favata - sassofoni, clarinetti, elettronica

Uno scienziato della terra e un musicista che della musica della sua terra ha fatto un’inconfondibile cifra stilistica. Mario Tozzi – il geologo noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive – ed Enzo Favata, sassofonista jazz apprezzato sulla scena internazionale, insieme raccontano il Mediterraneo attraverso il particolare punto di vista della geologia, scienza tanto affascinante quanto trascurata, e la musica al confine tra passato e futuro.

Biglietti:

Posto unico non numerato

intero euro 15 - ridotto euro 12

diritti di prevendita esclusi

Ticketone e Geticket – on line e punti vendita

Informazioni:

jazz@venetojazz.com - cell. 366.2700299

Racconti e musiche della Padova Urbs Picta

Castello Carrarese | Piazza Castello, Padova

Prima assoluta

Andrea Colasio - voce narrante

- voce narrante Maurizio Camardi - sassofoni, duduk

e

Zephyros Quartet

Annamaria Moro – violoncello, voce

Francesco Rocco – chitarra

Alessandro Tombesi – arpa

Alessandro Arcolin – percussioni

La Urbs Picta rappresenta una delle proposte più innovative degli ultimi anni per raccontare Padova come grande città d'arte europea.

In questo spettacolo tra parole, musiche e immagini ripercorreremo l'epopea di Padova capitale mondiale della pittura del Trecento in occasione della candidatura alla World Heritage List UNESCO 2020 di un insieme di siti monumentali di grande pregio.

Otto luoghi unici che raccontano la storia della Padova del Trecento a partire da un capolavoro indiscusso come gli affreschi della Cappella degli Scrovegni di Giotto. Realtà differenti, pubbliche e private, laiche e religiose, unite insieme per continuare a conservare, tutelare, valorizzare e promuovere un patrimonio storico artistico nato dall’ingegno umano per poterlo poi consegnare integro alle generazioni future di tutto il mondo.

Una doppia serata-evento che vedrà sul palco in veste di narratore l'Assessore alla Cultura del Comune di Padova Andrea Colasio accompagnato dalle musiche dal vivo di Maurizio Camardi e del quartetto Zephyros in un viaggio tra sonorità jazz e mediterranee.

Biglietti:

Posto unico euro 10

Prevendite:

Gabbia Dischi, Scuola di Musica Gershwin, Vivaticket (punti vendita e online)

Informazioni:

Cell. 342 1486878 - eventi@castellofestival.it

Per informazioni: 342 1486878 – info@castellofestival.it

Programma completo su https://www.castellofestival.it/programma/ e sulla pagina Facebook Castellofestivalpadova