“Castello festival 2020”: tutti gli eventi della settimana

Riapre al pubblico anche per l'estate 2020 il Castello Carrarese, uno dei più importanti beni storici, architettonici, artistici e militari di Padova. L'antico edificio sorge sull'area che un tempo ospitava il castello fatto costruire da Ezzelino III da Romano, tiranno della città dal 1237 al 1256, come perno difensivo della cinta muraria duecentesca.

Di seguito gli appuntamenti della settimana.

Scopri tutti gli spettacoli della rasegna estiva

Castello Carrarese | Piazza Castello, Padova

Paolo Rossi

Pane o libertà. Su la testa

Prima regionale

in collaborazione con Teatro Stabile del Veneto

di e con Paolo Rossi

musiche dal vivo Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari, Stefano Bembi

Produzione Teatro Stabile di Bolzano / Teatro Stabile del Veneto

“Pane e libertà. Su la testa” è il nuovo spettacolo agile, dirompente, sfuggente alle definizioni di genere di Paolo Rossi.

“Sono storie di artisti che per fortuna ho realmente incontrato nella mia vita. I maestri Jannacci, Gaber, De Andrè, Fo e persino il fantasma della Callas, i comici del derby e altri sconosciuti” spiega Rossi.

Uno spettacolo da non perdere che riporta a Padova uno degli attori più amati del panorama nazionale.

Biglietti:

Posto unico non numerato euro 20

Abbonati Teatro Stabile del Veneto euro 16

Universitari a Teatro euro 3

Teatro Verdi – via Dei Livello, 32 online su www.teatrostabiledelveneto.it

Informazioni:

tel. 049 8777011 - direzione@teatrostabileveneto. it - emanuele.cattozzo@ teatrostabileveneto.it

Mercoledì 5 agosto, ore 21

Castello Carrarese | Piazza Castello, Padova

I Solisti Veneti "Magia del flauto"

Unica data in Veneto

Veneto Festival 2020

50.Mo Festival Internazionale G. Tartini

"I Solisti Veneti"

diretti da Giuliano Carella

con la partecipazione di

Andrea Griminelli, flauto

Musiche di Vivaldi - Mercadante

Biglietti:

Posto unico

euro 15 intero | euro 10 ridotto (over 65 - under 18)

Gabbia, via Dante Alighieri 8 - Padova

I Solidti Veneti, p.le Pontecorvo 4/a - Padova

Informazioni:

tel. 049 666128 - info@solistiveneti.it - www.solistiveneti.it

Giovedì 6 agosto, ore 21.15

Castello Carrarese | Piazza Castello, Padova

Don Chisciotte, tragicommedia dell'arte

Soggetto Originale di Marco Zoppello

Dialoghi di Carlo Boso e Marco Zoppello

Interpretazione e Regia di Michele Mori e Marco Zoppello

Costumi e Fondale Antonia Munaretti

Maschere di Roberto Maria Macchi

Tecnico audio/luci Matteo Pozzobon

Consulenza artistica Carlo Boso

Produzione Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del Veneto

Giulio Pasquati – padovano, in arte Pantalone – e Girolamo Salimbeni – fiorentino, in arte Piombino – sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico.

A partire dall'ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall'estro dei due saltimbanco che arrancano nel tentativo di procrastinare l'esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore. E se non rammentano la storia alla perfezione, beh, poco importa, si improvvisa!

Biglietti:

Posto unico non numerato euro 15

Abbonati Teatro Stabile del Veneto euro 12

Universitari a Teatro euro 3

Teatro Verdi – via Dei Livello, 32 online su www.teatrostabiledelveneto.it

Informazioni:

tel. 049 8777011 - direzione@teatrostabileveneto. it - emanuele.cattozzo@ teatrostabileveneto.it

Venerdì 7 agosto, ore 21.15

Castello Carrarese | Piazza Castello, Padova

Bartolomey Bittmann

Progressive. Strings. Vienna - Dynamo Live in concert

Unica data in Veneto

Matthias Bartolomey - violoncello

- violoncello Klemens Bittmann - violino e mandola

Ciò che unisce i due musicisti è il rispetto per il suono del loro strumento e una passione comune per la creazione di nuove sonorità.

Il duo, formatosi nel 2012, sta tracciando infatti un nuovo percorso per i loro strumenti, che sono così profondamente radicati nella tradizione classica. La loro musica include spontaneità, improvvisazione jazz, ritmo, elementi rock, così come ballate intime e composizioni movimentate.

Biglietti:

Posto unico non numerato

intero euro 15 - ridotto euro 12

diritti di prevendita esclusi

Ticketone e Geticket – on line e punti vendita

Informazioni:

jazz@venetojazz.com - cell. 366.2700299

Castello Carrarese | Piazza Castello, Padova

Gala lirico sinfonico

Evento speciale

produzione Comune di Padova

con

Maria José Siri (soprano)

(soprano) Teresa Iervolino (mezzo soprano)

(mezzo soprano) Azer Zada (tenore)

(tenore) Simone Piazzola (baritono)

e

Orchestra di Padova e del Veneto

maestro concertatore e direttore d’orchestra Nicola Simoni

Un programma di arie e duetti dalle più celebri opere liriche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, Georges Bizet, Vincenzo Bellini, Umberto Giordano, Ruggero Leoncavallo.

Informazioni:

Biglietteria Teatro Verdi, tel. 049 87770213

Comune di Padova – Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Servizio Manifestazioni e Spettacoli tel. 049 8205611-5623 - manifestazioni@comune.padova. it

Ulteriori info

Per informazioni: 342 1486878 – info@castellofestival.it

Programma completo su https://www.castellofestival.it/programma/ e sulla pagina Facebook Castellofestivalpadova