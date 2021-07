Alla scoperta del Castello del Catajo in barca a remi

Due possibilità di visitare il Castello del Catajo il 22 agosto 2021 e di ripercorre il Canale Battaglia la mattina o al tramonto, con suggestive imbarcazioni condotte con voga alla veneta dagli esperti barcaioli dello storico Circolo Remiero El Bisato e con spiegazione guidata. Un modo esclusivo per conoscere la gloriosa e dimenticata storia dell’antica via fluviale, usata nei secoli passati per raggiungere il Castello del Catajo e tutte le principali mete del Veneto, per riprovare la meraviglia di approdare al castello arrivando dall’acqua. In collaborazione con Viaggiare Curiosi turismo sostenibile.

Su prenotazione tramite agenzia Viaggiare Curiosi a questo link: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/il-castello-in-barca-a-remi-al-tramonto/ oppure info@viaggiarecuriosi.com – numero di telefono 328 4089272.

Tariffe:

25 euro adulto

15 euro bambino 6-12 anni

gratuito bambino 0-5 anni

Tariffa famiglia:

2 adulti + 1 bambino = 60 euro (invece che 65 euro)

2 adulti + 2 bambini = 70 euro (invece che 80 euro)

Incluso ingresso castello e barca con vogatori e guida.

Informazioni e contatti

L'escursione in barca rispetta tutte le norme contro la diffusione COVID-19, 5-6 pax per barca (invece di 10), uso obbligatorio della mascherina a bordo (con eccezione dei nuclei familiari), igienizzante per le mani prima dell'imbarco.

Contatti: info@viaggiarecuriosi.com - 328 4089272.

