Il castello delle meraviglie: a Cervarese Santa Croce balloon experience e more…

Dal 24/12/2022 al 08/01/2023

Dal 24 dicembre 2022 il Castello di San Martino della Vaneza vi porterà in viaggio tra sogno e fantasia…

Siete pronti ad incontrare il gigante della giungla, ad immergervi in una stanza piena di palloncini e a tuffarvi in una vasca piena di palline colorate?

Risalendo i sei piani della Torre del Castello potrete vivere diverse esperienze interattive ed esaltanti.

Un percorso ricco di stupore e divertimento adatto a grandi e bambini in cui i sogni possono diventare realtà!

Il Castello delle Meraviglie sarà aperto al pubblico dal 24 dicembre 2022

Segui il programma del periodo Natalizio e prenota il tuo accesso.

Si consiglia di consultare periodicamente il programma in quanto ci possono esser variazioni e aggiornamenti.

Sabato 24 dicembre - Accesso al Castello delle Meraviglie dalle ore 11 alle ore 19

Lunedì 26 dicembre - Accesso al Castello delle Meraviglie dalle ore 11 alle ore 19

- Accesso al Castello delle Meraviglie dalle ore 11 alle ore 19 Martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 - Accesso al Castello delle Meraviglie dalle ore 15 alle ore 21

- Accesso al Castello delle Meraviglie dalle ore 15 alle ore 21 Sabato 31 dicembre - Accesso al Castello delle Meraviglie dalle ore 11 alle ore 18

- Accesso al Castello delle Meraviglie dalle ore 11 alle ore 18 Domenica 1, lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 gennaio 2023 - Accesso al Castello delle Meraviglie dalle ore 15 alle ore 21

- Accesso al Castello delle Meraviglie dalle ore 15 alle ore 21 Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio - Accesso al Castello delle Meraviglie dalle ore 11 alle ore 19

Laboratori ed esperienze per bambini

Sabato 7 gennaio

Dai una forma al tuo palloncino ore 11 - ore 15 (durata 40 min - 6 anni +)

Ombre cinesi ore 12 - ore 16 (durata 40 min - 7 anni +)

Origami ore 14 - ore 17 (durata 40 min - 7 anni +)

Prenotazioni lab: info@castellosanmartinodellavaneza.it

Ingresso (su prenotazione)

Biglietti – PROMO NATALE (valida fino all’8 gennaio)

Ingresso 5 euro adulto + d.p.

Ingresso 3 bambino (dai 3 ai 10 anni) + d.p.

Laboratori/esperienze bambini: 12 euro laboratorio (incluso ingresso al Castello delle Meraviglie - prenotazione a info@castellosanmartinodellavaneza.it)

Ingresso su prenotazione.



Info

info@castellosanmartinodellavaneza.it

L’evento è al coperto

Animali ammessi (ad esclusione della Torre)

Info web

https://bit.ly/3UZ7p2g

https://www.facebook.com/events/671997897760420/671997941093749/

https://www.facebook.com/castellodisanmartinodellavaneza

