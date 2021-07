Castello Festival 2021: Noa in prima nazionale a Padova all'arena Live Geox

Sarà la voce cristallina di Noa ad illuminare lunedì 26 luglio (ore 21.30) il cielo di Padova al Geox Live Arena. Organizzato da Veneto Jazz, nell’ambito della rassegna Castello Festival 2021, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, il concerto dell’amata cantante israeliana presenta, in prima assoluta, la nuova produzione musicale "Afterallogy". Il disco è stato registrato durante i mesi di lockdown nello studio casalingo della cantante e celebra in chiave jazz, con chitarra e voce, il trentennale sodalizio artistico con Gil Dor.

«Afterallogy è un nome inventato da Gil e questo album è la risposta del perché stiamo facendo quello che stiamo facendo… dopo tutto, after all – spiega Noa – “È una specie di titolo influenzato dal coronavirus, da questo isolamento che ci ha riuniti in una stanza, io e lui, dopo così tante vicende artistiche passate insieme, per ripartire da capo con un album registrato a casa mia, dal momento che era vietato uscire. Questo ci ha permesso di fermarci a focalizzare e capire quello che veramente entrambi amavamo musicalmente; ci ha permesso di selezionare dei brani a cui eravamo particolarmente affezionati ed arrangiarli spontaneamente e senza fretta, ottenendo particolarissimi risultati grazie proprio alla sorprendente abilità armonica di Gil alla chitarra. (…) Gli autori che abbiamo omaggiato attraverso questa selezione, come Cole Porter o Rogers & Hammerstein o Leonard Bernstein, ci hanno sicuramente trasmesso questa magia. Abbiamo però cercato di riportare certi standard alla loro essenza originaria, senza l’aura di entertainment che li avvolgeva con arrangiamenti orchestrali o da ballroom?».

Noa

Noa ha cantato nei luoghi simbolo del mondo, dalla Carnegie Hall alla Casa Bianca ed è stata la prima ebrea ad esibirsi in Vaticano; è stata nominata Cavaliere della Repubblica e Ambasciatrice israeliana dell’ONU per l’alimentazione e l’agricoltura. La sua carriera musicale l’ha vista esibirsi al fianco di Stevie Wonder, di Sting e altri nomi internazionali. La sua missione di “costruire ponti e abbattere i muri tra culture e religioni” passa attraverso il fascino della sua luminosa voce e la sua grande personalità musicale, che mescola armoniosamente jazz, rock americano e influenze mediorientali.

Padova è pronta ad abbracciarla di nuovo. Sul palco, con Noa e Gil, anche uno special guest: Ruslan Sirota al pianoforte, Grammy Award 2010, già nelle band di Stanley Clarke.

Inizio concerto ore 21.30.

Formazione:

Noa – voce e percussioni

Gil Dor – chitarra

Ruslan Sirota – piano

Biglietti:

Poltronissime: 30 euro + diritto di prevendita

Poltrone intero: 25 euro + diritto di prevendita

Poltrone ridotto (over 65, under 26 anni, dipendenti Comune di Padova): 22 euro + diritto di prevendita

Prevendite:

www.ticketone.it e www. diyticket.it

Informazioni e programma completo: www. castellofestival.it

SERVIZI DELLA LOCATION:

Arena spettacoli all’aperto con posti a sedere distanziati in platea

Ampio parcheggio gratuito

Area food & beverage

Servizi igienici anche per disabili

RASSEGNA PROMOSSA DA:

Comune di Padova Assessorato alla Cultura, Padova Cultura

CON IL CONTRIBUTO DI:

Fondazione Cariparo

Venue: Arena Live Geox - via Tassinari, 1 - Padova

Informazioni: Veneto Jazz : t. +39 366 2700299 | jazz@venetojazz.com | www. venetojazz.com

Foto articolo da evento Facebook e da comunicato.

Info web

Le prevendite sono già attive nei principali circuiti online (Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone e DYI Ticket).

Per informazioni 342 1486878 – eventi@castellofestival.it

