Castello Festival 2021: Fabio Concato con il suo “Musico Ambulante Tour” all'arena Live Geox di Padova

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/4188693194551291

Nuovo appuntamento con la musica per la rassegna estiva del Castello Festival 2021 che quest’anno si tiene all'arena Live Geox di Padova.

Venerdì 30 luglio 2021

ore 21.30

Fabio Concato

Musico Ambulante | Tour 2021

Fabio Concato (voce)

Ornella D’Urbano (arrangiamenti, pianoforte e tastiere)

Stefano Casali (basso)

Larry Tomassini (chitarre)

Gabriele Palazzi (batteria)

Fabio Concato è una delle più belle certezze della nostra musica d'autore e un grande interprete della scena musicale italiana, che crede ancora nella poesia adagiata su armonie non banali, che hanno, a tratti, una “stretta familiarità” con il jazz.

Per questo evento speciale inserito nella programmazione di Castello Festival il pubblico dell'Arena Live Geox potrà ascoltare non solo i grandi “successi”, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio come “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “051222525”,” Sexi tango”, “Gigi”, fino ai singoli dell’ultimo album uscito nel 2012 “Tutto qua”.

Un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio e il faceto e nel quale non mancheranno altre gradite sorprese, presentate con nuovi arrangiamenti e scelte secondo i temi più cari all’Artista.

Il repertorio verrà riproposto con grande energia e complicità, assieme agli stessi musicisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’ultimo album: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).

Un bel viaggio al centro del cuore e del cervello.

Biglietti

poltronissima numerata: euro 26 (diritti di prevendita esclusi)

platea numerata: euro 22 (diritti di prevendita esclusi)

Prevendite:

TicketMaster / TicketSms / TicketOne

Servizi della location

Arena spettacoli all’aperto con posti a sedere distanziati in platea

Ampio parcheggio gratuito

Area food & beverage

Servizi igienici anche per disabili

Info

349.5012282

ufficio@snackulture.it

Info web

Le prevendite sono già attive nei principali circuiti online (Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone e DYI Ticket).

Per informazioni 342 1486878 – eventi@castellofestival.it

Clicca qui per il programma completo

Clicca qui per informazioni sui prezzi dei biglietti e le modalità di ingresso

Programma completo e informazioni su www.castellofestival.it

https://www.facebook.com/Castellofestivalpadova

Evento facebook https://www.facebook.com/events/4188693194551291

Foto articolo dal sito https://www.castellofestival.it/ e da evento Facebook.