Castello Festival 2021: “Oscillazioni”, spettacolo con Matteo Cremon all'arena Live Geox di Padova

L’estate del Teatro Stabile del Veneto anche quest’anno continua con un appuntamento fuori porta: il 1° settembre, alle ore 21, sul palco all’aperto dell’Arena Live Geox di Padova nell’ambito del Castello Festival va in scena lo spettacolo Oscillazioni, una co-produzione dello Stabile del Veneto e di Dedalofurioso, sul testo di Vitaliano Trevisan interpretato da Matteo Cremon e diretto dalla regista Valentina Brusaferro.

Il testo si apre sullo sfondo di un paesaggio sonoro, riconducibile ad una qualsiasi periferia del Nordest italiano. Un uomo sulla quarantina, seduto ad un tavolo, da? voce ai suoi intimi pensieri, tracciando un bilancio degli ultimi sette anni della sua vita: dal giorno in cui ha lasciato la moglie incinta di un figlio da lui non desiderato. Attraverso un'analisi di quello che e? stato, l'uomo squarcia i propri pensieri mostrandosi nella sua disarmante integrità. Come un funambolo sospeso a mezz'aria, l'uomo procede lungo la corda che separa la ragione dal suo opposto. Davanti a lui, oggi, la possibilità di incontrare l'ex moglie, di conoscere suo figlio. Attraverso un moto di pensieri contrastanti, in un'oscillazione di significati, il protagonista ci accompagna verso la folle deriva di un progetto omicida, quando sul finale pare arrivare ad un punto di svolta. O ad una tragica conclusione.

Il Festival – con un cartellone di 30 spettacoli dal 13 luglio al 15 settembre - è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

A causa dei lavori di restauro che stanno interessando il Castello Carrarese - storica sede del Festival - gli spettacoli si svolgeranno in uno dei luoghi più frequentati dal pubblico dello spettacolo dal vivo, l’Arena Live Geox, spazio esterno adiacente al Gran Teatro Geox che per l’occasione verrà allestito con un grande palco, una platea da 1.000 posti a sedere e numerosi servizi (dal parcheggio gratuito ai punti ristoro, dall’area hospitality ai servizi igienici sanificati) per assistere agli eventi in piena sicurezza.

I biglietti per lo spettacolo Oscillazioni sono in vendita a partire da domani, venerdì 23 luglio, presso la biglietteria del Teatro Verdi di Padova e online sul sito https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/oscillazioni-geox/

Oscillazioni

di Vitaliano Trevisan

con Matteo Cremon

regia Valentina Brusaferro

sound design Andrea Santini

scena e luci Stefano Piermatteo

foto Fabio Ferrando

produzione Teatro Stabile del Veneto, Dedalofurioso

progetto sviluppato grazie alla residenza artistica WeArt3 del Teatro Comunale di Vicenza 2020 e con il supporto dell’Associazione Culturale NIM

Info web

Le prevendite sono già attive nei principali circuiti online (Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone e DYI Ticket).

Per informazioni 342 1486878 – eventi@castellofestival.it

Clicca qui per il programma completo

Clicca qui per informazioni sui prezzi dei biglietti e le modalità di ingresso

Programma completo e informazioni su www.castellofestival.it

https://www.facebook.com/Castellofestivalpadova

Evento facebook https://www.facebook.com/events/924055791707719

Foto articolo da comunicato stampa: "Oscillazioni" Ph Fabio Ferrando

