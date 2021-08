Castello Festival 2021: tutti gli appuntamenti della settimana all'arena Live Geox di Padova

Di seguito gli appuntamenti dal 12 al 15 agosto dell'edizione 2021 del Castello Festival in scena, quest'anno, all'arena live Geox, Padova.

Giovedì 12 agosto 2021, ore 21.30

Creedence Clearwater Revived featuring Johnny “Guitar” Williamson

Johnny “Guitar” Williamson (chitarra solista e voce)

Chris Allen (basso e voce)

Wally Day (batteria e voce)

John W. Doyle (voce solista e chitarra)

I fratelli John e Tom Fogerty fondarono all’epoca di Woodstock una delle più grandi band americane di sempre, i Creedence Clearwater Revival, il gruppo californiano più rappresentativo della cultura on the road degli anni ’60 e ’70. Nonostante anni di successi planetari e milioni di dischi venduti, la band si sciolse malauguratamente a fine anni ’70, all’apice del successo, per la separazione artistica dei due fratelli: un fatto che lasciò sconvolti milioni di fan in tutto il mondo.

Se da un lato John intraprese una luminosa carriera solistica nella musica country, il fratello Tom (scomparso nel 1990) fu sempre desideroso di far “rivivere” i suoni con una band che fosse erede del CCR. Poco prima che morisse nacquero i Creedence Clearwater “Revived” sotto la guida del virtuoso chitarrista Johnny “Guitar” Williamson, già stella dei Titanic della hit “Sultana” (band che ha calcato spesso i medesimi palchi di Fogerty) che, assieme a Wally Day, Chris Allen e John W. Doyle, ancor oggi suona tutti i “classici“.

I Creedence Clearwater Revived riescono a portare in giro per il mondo i suoni e le atmosfere dei CCR, dando luogo negli ultimi anni a numerosissimi concerti in Europa, entusiasmando il pubblico di Germania, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Russia, Rep. Ceca, Polonia, Slovenia, Croazia, Montenegro e Italia, dove sono amatissimi.

La band tributerà un sincero e fedele omaggio ai mitici CCR. In scaletta tutti i più grandi successi della band, tra cui “Proud Mary”, “Bad Moon Rising”, “Have You Ever Seen the Rain”, “Green River”, “Down on the Corner”, “Fortunate Son”, “Run Through the Jungle”, “Susie Q”, “Who’ll Stop the Rain”, “I Heard It Through the Grapevine”, “Hey Tonight”, canzoni intramontabili amate da diverse generazioni in tutto il mondo.

In collaborazione con Ass. Tempi e Ritmi

Biglietti:

Poltronissima numerata: 23 euro (diritti di prevendita esclusi) | Poltrona non numerata: 20 euro (diritti di prevendita esclusi)

Prevendite:

Gabbia Dischi e Circuito Vivaticket (punti vendita e online)

Informazioni:

351 5287052 | creedencetour@gmail.com

Sabato 14 agosto 2021, ore 21.15

The Willin’ Fools

Unica data per il Veneto

Conor Hughes (mandolino, voce)

(mandolino, voce) Andrew Grafton (chitarra, voce)

(chitarra, voce) Paul Johnston (basso)

(basso) Rafal Szydlowski (violino)

(violino) Marty Paisley (batteria)

In collaborazione con Associazione Miles e Padova Jazz Festival

The Willin’ Fools sono una band irlandese diretta da Conor Hughes di Dundalk e composta da 5 elementi: chitarra e voce, mandolino, basso e voce, batteria, cornamusa irlandese e flauto. Il loro repertorio spazia tra i canti e le musiche tradizionali irlandesi, con ballate e ritmi molto coinvolgenti e soli lenti di cornamusa.

La loro musica si muove, inoltre, dal rock irlandese a quello più in generale e la loro caratteristica è quella di rivolgersi a un pubblico trasversale che va dai più piccini ai più anziani, riuscendo a trascinare tutti a ballare in modo spontaneo. Da diversi anni organizzano una rassegna in Italia e tutto il ricavato delle tournée va in beneficenza ai progetti per disabili abbandonati, di cui Conor è uno dei fondatori.

Biglietti:

Poltronissima numerata: 13 euro (diritti di prevendita esclusi) | Poltrona non numerata: 10 euro (diritti di prevendita esclusi)

Prevendite:

Circuito Ticketmaster (punti vendita e online)

Informazioni:

347 7580904 | info@padovajazz.com

Domenica 15 agosto 2021, ore 21.15

Mortimer Mc Grave

Ferragosto irlandese!

Mortimer Mc Grave (cornamusa irlandese e scozzese, piva, whistles)

(cornamusa irlandese e scozzese, piva, whistles) Peace ’n’ Love (arpa celtica, chitarra acustica, bouzouki, voce)

(arpa celtica, chitarra acustica, bouzouki, voce) Vinz Mery Merynz Kware Kwarynz (chitarra elettrica, bouzoukaster)

(chitarra elettrica, bouzoukaster) Rick Hall (basso elettrico)

(basso elettrico) Andrew O’ Moran (batteria)

I Mortimer Mc Grave non coinvolgono, ma travolgono!

Storica band italiana di rock celtico, i Mortimer Mc Grave sono eterogenei, imprevedibili, coinvolgenti, adatti a situazioni di festa nelle discoteche come nei pub, nei festival e nelle riunioni cavalleresche.

Per la serata di Ferragosto di Castello Festival i Mortimer Mc Grave presenteranno in concerto all’Arena Live Geox un repertorio di ballate e canzoni nello stile dei veri Bravehearts presentando le loro divertenti composizioni originali. Animo rock, cuore celtico e amore per la contaminazione fanno del loro repertorio un turbinio di emozioni mai uguali a se stesse, una sorprendente cattedrale sonora con riferimenti al jazz, al blues, alla world music e al pop.

Indubbiamente unici e con una strepitosa presenza scenica, i Mortimer Mc Grave esprimono l’incastro di diverse esperienze musicali che si incontrano per creare un prodotto del tutto innovativo, condito da una sana e genuina voglia di divertirsi. Dal vivo curano elementi di coreografia e costume per rendere ancora più accattivante la loro esibizione. I loro concerti hanno fatto il giro d’Europa riempiendo ovunque piazze e festival e facendo ballare anche i pubblici più composti.

Dopo i successi dei loro 2 primi CD – “Celtamente” e “All’attacco” – nel 2018 hanno dato alle stampe il loro ultimo ed atteso lavoro: “Sotto la quinta non è amore”.

In collaborazione con Frame Evolution e Trait d’Union

Biglietti:

Posto unico non numerato: 10 euro (diritti di prevendita esclusi)

Prevendite:

Gabbia Dischi e Circuito Vivaticket (punti vendita e online)

Informazioni:

342 1486878 | eventi@castellofestival.it

