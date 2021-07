Castello festival: tutti gli spettacoli della settimana all'arena Live Geox di Padova

Castello Festival 2021 apre ufficialmente la sua sesta edizione martedì 13 luglio alle 21:30 all'Arena Live Geox di corso Australia con una prima assoluta: il concerto di presentazione dell’ultimo lavoro discografico di Antonella Ruggiero, intitolato “Empatía”. Un album particolarmente suggestivo e molto sentito, che viene pubblicato come testimonianza del concerto dedicato al mondo del volontariato tenutosi nella meravigliosa Basilica di Sant’Antonio a Padova, l’8 febbraio 2020, realizzato in occasione del Concerto per la Pace organizzato per l’inaugurazione di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020 e promosso dal Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo. Quindici brani interpretati dalla magnifica e inconfondibile voce della Ruggiero, registrati come un album da studio.

Una dedica speciale da parte dell'artista genovese è impressa all'interno dell'album “Per chi ha voluto questo evento, per chi mi ha invitata, per chi c’era e, in particolar modo, per chi non è potuto essere presente. Ho voluto intitolare il concerto Empatía, parola significativa che accomuna tutti i volontari e che meglio rappresenta il loro prezioso lavoro, soprattutto in questo momento storico.”

E continua “Costruire un ponte fra le persone e i musicisti. Anche in musica l'empatia è una condizione necessaria per cercare di ottenere un risultato artistico. Ed è ciò che si è creata quella sera: un' unione particolarmente forte tra noi e il pubblico numeroso presente. E' una di quelle magie che capitano raramente”.

Sul palco – oltre a Maurizio Camardi con saxofoni, duduk e flauti – il quartetto veneto Sabir formato da Alessandro Tombesi all’arpa, Ilaria Fantin all’arciliuto, Annamaria Moro al violoncello e Alessandro Arcolin alle percussioni e Roberto Colombo al vocoder e organo liturgico.

“Avevo il desiderio - riporta Maurizio Camardi - di creare un gruppo composto da giovani musicisti veneti. Mi piaceva l'idea di dar loro la possibilità di confrontarsi con una musicista come Antonella; da loro ho ricevuto un'energia diversa, una sorta di freschezza musicale artistica che forse la mia generazione negli anni sta perdendo. Dal confronto e dagli scambi possono nascere grandi progetti. E il disco ne è la prova perchè è l'assoluta riproposizione di quello che abbiamo suonato dal vivo”.

Questa formazione musicale, del tutto inedita, accompagnerà Antonella in un viaggio musicale che rende omaggio tra gli altri a Fabrizio De André, Mark Thomas e Mauro Pagani. Biglietto 15 euro (diritti di prevendita esclusi) prevendite su Vivaticket e da Gabbia Dischi.

Mercoledì 14 luglio

Castello Festival ospiterà il giorno successivo – mercoledì 14 luglio – uno degli appuntamenti della rassegna Il Suono e la Parola: “Anima smarrita”, concertato a due voci su Dante Alighieri con Alessio Boni e Marcello Prayer, una recitazione dei versi più emozionanti della “Vita Nova” e della “Divina Commedia”, nel settimo centenario della morte. "Al tumulto fonico delle terzine di Dante – spiega la compagnia – si affiancano testimonianze audio di poeti del Novecento italiano, uniti tutti dall’amore verso la visione dantesca". Biglietti a partire da 10 euro (diritti di prevendita esclusi) prevendite su Vivaticket e da Gabbia Dischi.

Venerdì 16 luglio

Il terzo appuntamento, venerdì 16 luglio, sarà all'insegna del jazz internazionale con un evento in collaborazione con Associazione Miles e Padova Jazz Festival. Per l’unica data in Veneto il celebre bassista americano John Patitucci accompagnato da due straordinari musicisti della scena jazz mondiale – il sassofonista Chris Potter e il batterista Brian Blade – ha scelto di esibirsi a Padova.

Tre star che non hanno certo bisogno di presentazioni: vantano così tante collaborazioni che non basterebbe un’enciclopedia per menzionarle tutte! Biglietti da 20 a 24 euro (diritti di prevendita esclusi), prevendite su Circuito Ticketmaster.

Sabato 17 luglio

Chiude la settimana un appuntamento imperdibile per gli amanti della Taranta e della musica mediterranea sabato 17 luglio con il celebre gruppo dei Tarantolati di Tricarico in una speciale edizione gemellata tra Mediterraneo e Adriatico con ospite Leo Di Angilla, da dodici anni percussionista di Jovanotti. Una serata-evento che unisce il ritmo trascinante della taranta lucana alle sonorità sperimentali e dub del percussionista Leo Di Angilla. Uno spettacolo da gustare con tutti i sensi lasciandosi ipnotizzare dal ritmo irresistibile della taranta. Biglietto unico Euro 10,00 (diritti di prevendita esclusi).

Il programma proseguirà con oltre 30 appuntamenti che terranno compagnia ai padovani nelle serate in città tra concerti, recital teatrali, cabaret e spettacoli di danza con alcuni tra i nomi più importanti del panorama italiano e internazionale. L’Arena Live Geox, per l’occasione attrezzata con un'ampia platea all'esterno, parcheggio gratuito e area food, accoglierà il pubblico offrendo tutti gli standard di sicurezza previsti per lo spettacolo dal vivo.

Il Festival è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. La direzione artistica è a cura di Maurizio Camardi mentre l'organizzazione è della Scuola di Musica Gershwin.

