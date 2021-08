Una doppia serata di musiche e danze irlandesi per festeggiare il Ferragosto all’Arena Live Geox

Grande musica per il fine settimana di Ferragosto di Castello Festival, la rassegna di spettacoli promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la direzione artistica e organizzativa della Scuola di Musica Gershwin.

Sabato 14 agosto

I Willin’ Fools, capitanati dallo stravagante compositore Hughes Conor, si esibiranno per l’unica data in Veneto, sabato 14 agosto all’Arena Live Geox, in collaborazione con Associazione Miles e Padova Jazz Festival. Uno spettacolo allegro e coinvolgente di musica e di ballo insieme alla band irlandese diretta da Conor Hughes di Dundalk, composta da 5 elementi: Conor Hughes, mandolino e voce; Andrew Grafton, chitarra e voce; Paul Johnston, basso; Rafal Szydlowski, violino e Marty Paisley, batteria. Il loro repertorio spazia tra i canti e le musiche tradizionali irlandesi, con ballate e ritmi molto coinvolgenti e soli lenti di cornamusa.

La loro musica si muove, inoltre, dal rock irlandese a quello più in generale e la loro caratteristica è quella di rivolgersi a un pubblico trasversale che va dai più piccini ai più anziani, riuscendo a trascinare tutti a ballare in modo spontaneo. Da diversi anni organizzano una rassegna in Italia e tutto il ricavato delle tournée va in beneficenza ai progetti per disabili abbandonati, di cui Conor è uno dei fondatori. Prevendite disponibili sul Circuito Ticketmaster (punti vendita e online). Biglietti poltronissima numerata: Euro 13,00 (diritti di prevendita esclusi); poltrona non numerata: Euro 10,00 (diritti di prevendita esclusi).

Domenica 15 agosto

Per la serata di Ferragosto, in collaborazione con Frame Evolution e Trait d’Union, i Mortimer Mc Grave presenteranno in concerto all’Arena Live Geox, domenica 15 agosto, un repertorio di ballate e canzoni nello stile dei veri Bravehearts presentando le loro divertenti composizioni originali. Storica band italiana di rock celtico, i Mortimer Mc Grave sono eterogenei, imprevedibili, coinvolgenti, adatti a situazioni di festa nelle discoteche come nei pub, nei festival e nelle riunioni cavalleresche.

Animo rock, cuore celtico e amore per la contaminazione fanno del loro repertorio un turbinio di emozioni mai uguali a se stesse, una sorprendente cattedrale sonora con riferimenti al jazz, al blues, alla world music e al pop. Indubbiamente unici e con una strepitosa presenza scenica, i Mortimer Mc Grave esprimono l’incastro di diverse esperienze musicali che si incontrano per creare un prodotto del tutto innovativo, condito da una sana e genuina voglia di divertirsi.

Dal vivo curano elementi di coreografia e costume per rendere ancora più accattivante la loro esibizione. I loro concerti hanno fatto il giro d’Europa riempiendo ovunque piazze e festival e facendo ballare anche i pubblici più composti. Dopo i successi dei loro 2 primi CD – “Celtamente” e “All’attacco” – nel 2018 hanno dato alle stampe il loro ultimo ed atteso lavoro: “Sotto la quinta non è amore”. Prevendite disponibili sul Circuito Vivaticket (punti vendita e online). Biglietti: posto unico non numerato: Euro 10,00 (diritti di prevendita esclusi).

Sicurezza

Fino al 17 settembre tante serate di musica, danza, teatro e cabaret all’Arena Live Geox, spazio adiacente al Gran Teatro Geox (corso Australia) che per l’occasione è stato allestito con un grande palco, un'ampia platea con posti a sedere distanziati e numerosi servizi (dal parcheggio gratuito ai punti ristoro, dall’area hospitality ai servizi igienici sanificati) per assistere agli eventi in piena sicurezza. Il Festival è sostenuto dal main sponsor In's Mercato e dagli sponsor Banca Patavina, BAAP Bergamaschi, Stylplex, Giuriolo & Pandolfo Assicuratori e Garden Cavinato. Media partner Radio Bellla&Monella e Radio Gelosa.

Green pass

Ti ricordiamo che dal 6 agosto per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche dovrai esibire il tuo "green pass".

Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

Info web

Le prevendite sono già attive nei principali circuiti online (Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone e DYI Ticket).

Per informazioni 342 1486878 – eventi@castellofestival.it

Clicca qui per il programma completo

Clicca qui per informazioni sui prezzi dei biglietti e le modalità di ingresso

Programma completo e informazioni su www.castellofestival.it

https://www.facebook.com/Castellofestivalpadova

Foto articolo dal sito https://www.castellofestival.it/ e da comunicato stampa.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...