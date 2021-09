Castello Festival 2021: tutti gli appuntamenti della settimana all'arena Live Geox di Padova

Ultima settimana per gli appuntamenti live del Castello Festival, iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. La direzione artistica è a cura di Maurizio Camardi mentre l'organizzazione è della Scuola di Musica Gershwin. Main sponsor del festival è IN'S a cui si affiancano gli sponsor Banca Patavina, BAAP Bergamaschi,Stylplex e Giuriolo & Pandolfo Assicuratori e i partner Hotel Crowne Plaza Padova, Quadro Advertising, Radio Bellla&Monella, Radio Gelosa.

Appuntamenti dal 15 al 17 settembre

Mercoledì 15 settembre 2021 ore 21.15

Toromani, Macario, Gonzalez

Preludes

Spettacolo di danza della rassegna “Musikè”

Prima regionale

ideazione e coreografia Massimo Moricone

costumi Luca Dall’Alpi

disegno luci Daniele Faroldi

ballerini Anbeta Toromani, Alessandro Macario, Amilcar Moret Gonzalez

pianoforte Costanza Principe

Tre stelle della danza italiana interpretano le coreografie di Massimo Moricone sui Preludi di Chopin, Debussy e Rachmaninov suonati dal vivo al pianoforte da Costanza Principe.

L’evento fa parte della rassegna “Musikè” della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Biglietti:

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti

Prenotazioni:

www.rassegnamusike.it

Informazioni:

info@rassegnamusike.it

Giovedì 16 settembre 2021, ore 21.30

Recupero del concerto del 13 luglio

Antonella Ruggiero | Maurizio Camardi Sabir 5et | Roberto Colombo

Empatìa

Antonella Ruggiero (voce, percussioni)

Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, flauti etnici)

Roberto Colombo (tastiere, vocoder)

e

Sabir: Ilaria Fantin (arciliuto), Annamaria Moro (violoncello, voce), Alessandro Tombesi (arpa), Alessandro Arcolin (percussioni)

Castello Festival 2021 apre ufficialmente la sua programmazione con un evento speciale in prima assoluta: il concerto di presentazione dell’ultimo lavoro discografico di Antonella Ruggiero, intitolato “Empatía”.

Un album particolarmente suggestivo e molto sentito, che viene pubblicato come testimonianza del concerto dedicato al mondo del volontariato tenutosi nella meravigliosa Basilica di Sant’Antonio a Padova, l’8 febbraio 2020, realizzato in occasione del Concerto per la Pace organizzato per l’inaugurazione di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020 e promosso dal Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo. Quindici brani interpretati dalla magnifica e inconfondibile voce della Ruggiero, registrati come un album da studio.

Un concerto intenso e ricco di spunti musicali derivati dalla rilettura di brani che ha eseguito altre volte nel corso degli anni. La formazione musicale, del tutto inedita, composta da Maurizio Camardi ai fiati, Roberto Colombo alle tastiere e vocoder e il quartetto Sabir accompagnerà Antonella in un viaggio musicale che rende omaggio tra gli altri a Fabrizio De André, Mark Thomas e Mauro Pagani.

“Empatía” rappresenta un progetto tra i più ragguardevoli e interessanti della Ruggiero. Negli arrangiamenti primeggiano le sonorità antiche dell’arpa celtica, dell’arciliuto e del violoncello, accostati alla modernità dell’uso delle percussioni, dei fiati e del vocoder (utilizzato a tratti come un vero coro classico) e dell’organo liturgico.

Un evento speciale per Castello Festival con una delle voci più intense e suggestive del panorama musicale italiano che, dopo il percorso di grandi successi con i Matia Bazar, ha mostrato negli anni la sua curiosità sperimentando diverse forme sonore e artistiche.

In collaborazione con CSV di Padova e Rovigo

Biglietti:

Posto unico non numerato: euro 15 (diritti di prevendita esclusi)

Prevendite:

Gabbia Dischi e Circuito Vivaticket (punti vendita e online)

Informazioni:

342 1486878 | eventi@castellofestival.it

?Venerdì 17 settembre 2021, ore 21.30

Ernia | Will

Gemelli (Ascendente Milano)

Unica data in Veneto

Ernia

Gemelli (Ascendente Milano)

opening WILL

Il 17 settembre arriva all’Arena Live Geox un nuovo grande nome del rap italiano: è Ernia, uscito da poco con la versione deluxe del suo album “Gemelli”.

Un evento speciale firmato Snackulture e Zed Live, che fa seguito al live del 3 settembre che vedrà protagonista Rkomi.

Rapper milanese, Ernia porterà in tour quest’estate la versione deluxe del suo album “Gemelli”, certificato doppio platino, che prende il nome di “Gemelli (Ascendente Milano)”.

Si tratta dell’unica tappa veneta del suo tour, durante il quale l’artista porterà sul palco i suoi recenti tormentoni, come “Ferma a Guardare” in collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari, ma anche super hit che lo hanno visto protagonista delle classifiche lo scorso anno, come “Superclassico” (cinque volte platino), fino ai suoi primi successi.

Anche questo evento, che testimonia la ripartenza sempre più vicina e reale, si terrà nel rispetto delle direttive contro la pandemia legate al mondo degli eventi, ospitando mille persone distanziate e a sedere.

Ad aprire lo spettacolo, come per il concerto di Rkomi, sarà il fenomeno emergente degli stream Will Buse (pseudonimo di William Busetti), veneto di Pieve di Soligo, che ha conquistato il pubblico alle audizioni di X Factor, portando la sua Estate fino in cima alle classifiche (quasi venti milioni di stream solo su Spotify), tanto da conseguire il riconoscimento di singolo d’oro.

In collaborazione con Zed Live e Snackulture

Biglietti:

Posto unico non numerato: euro 25 (diritti di prevendita esclusi)

Prevendite:

Ticketmaster.it, TicketOne.it e TicketSms.it

Informazioni:

349 5012282

ufficio@snackulture.it

www.snackulture.it

www.zedlive.com

