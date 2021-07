Castello Festival: una settimana di grande musica e danza all'arena Live Geox di Padova

Continuano gli appuntamenti live al Castello Festival, iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. La direzione artistica è a cura di Maurizio Camardi mentre l'organizzazione è della Scuola di Musica Gershwin. Main sponsor del festival è IN'S a cui si affiancano gli sponsor Banca Patavina, Stylplex e Giuriolo & Pandolfo Assicuratori e i partner Hotel Crowne Plaza Padova, Quadro Advertising, Radio Bellla&Monella, Radio Gelosa.

Martedì 20 luglio

Martedì 20 luglio alle 21.30 arriva all’ Arena Live Geox un artista che è stato in grado di immettere nuova linfa nella musica contemporanea: Nick the Nithfly, musicista scozzese nonche? la “voce notturna” piu? famosa d'Italia e dj di Radio Monte Carlo. Per l’occasione presenterà “BeYourSelf”, il nuovo album di inediti, dodici brani piu? due bonus track, tutti scritti e prodotti dallo stesso Nick.

“La scrittura dell’album – racconta l’artista - è stata un percorso lungo, pieno di soddisfazioni. Mi sembra di avere scritto un viaggio musicale che parte dall'Italia passando per Parigi, Brasile, Stati Uniti, fino ad arrivare alla mia terra, la Scozia, per tornare alla mia amata Italia”.

Un album intenso che racconta la storia artistica e personale di questo versatile musicista attraverso tanti stili differenti – dal jazz al soul, dal pop alla musica lounge – frutto di incontri con grandi artisti e soprattutto di sonorita? diverse. Sul palco insieme a lui, ci saranno Jerry Popolo (sax tenore, flauto), Claudio Colasazza (pianoforte), Francesco Puglisi (basso elettrico) e Amedeo Ariano (batteria)

Un viaggio tutto da ascoltare dal vivo per un evento speciale di Castello Festival promosso da Associazione Miles e Padova Jazz Festival. Prevendite sul Circuito Ticketmaster. Biglietti poltronissima numerata: Euro 18,00 (diritti di prevendita esclusi) e poltrona non numerata: Euro 14,00 (diritti di prevendita esclusi)

Mercoledì 21 luglio

Castello Festival ospiterà il giorno successivo – mercoledì 21 luglio – un evento speciale all’interno della rassegna Il Suono e la Parola: Sergio Cammariere in concerto. Lo spettacolo rispecchia l'animo e l'approccio musicale unico dell'artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere bossanova. Nella scaletta ci sono i suoi brani più amati ma trovano spazio anche nuove esaltanti creazioni, frutto di una ricerca musicale in continua evoluzione e quelli dell’ultimo lavoro discografico dal titolo “La Fine di tutti i guai”. Cammariere recupera dal baule dei ricordi i suoi successi più acclamati, dipingendoli di nuove sfumature: “Tempo perduto” “Via da questo mare”, “Tutto quello che un uomo”, il brano della prima partecipazione a Sanremo (nel 2003, ottenne il terzo posto in gara, il Premio della Critica e quello come “Migliore Composizione Musicale”), in un perfetto equilibrio armonico che ne sottolinea l’intensità emotiva. Immancabili poi i tributi e gli omaggi ai memorabili cantautori che lo hanno ispirato durate la sua carriera. Prevendite da Gabbia Dischi e Circuiti Vivaticket, Ticketmaster e Fastickets. Biglietti Poltronissime numerate: Euro 25,00 (diritti di prevendita esclusi); Posto unico non numerato: Euro 15,00 (diritti di prevendita esclusi)

Giovedì 22 luglio

Il terzo appuntamento, giovedì 22 luglio, sarà all'insegna di una prima regionale con lo spettacolo di danza e teatro di Milena Zullo con Massimo Scola e Padova Danza Project diretta da Gabriella Furlan Malvezzi. In scena l’Étoile Luciana Savignano – icona assoluta della danza internazionale – e le musiche di Ravel rivisitate da Enrico Gabrielli, polistrumentista e compositore tra le figure più importanti della scena musicale italiana contemporanea. In “Bolero. Prigionia di un amore” la versione ipersensuale di Bejart lascia il posto a una trasposizione più intimistica in cui l’afflato di libertà diviene un urlo di prigionia che squarcia il silenzio in una società martoriata dal femminicidio. La forza di una donna e il racconto di un amore malato, una rivolta silenziosa contro ogni sorta di violenza e di sopruso. Lo spettacolo vede in scena l’attore Massimo Scola il cui compito è dare voce a vittime e carnefici di questa prigionia. Voci che appaiono distinte, ma parte di una medesima natura perché la violenza di genere non ha confini, e il dramma del maltrattamento delle donne è anche il dramma degli uomini che restano. L’Étoile Internazionale Luciana Savignano e gli artisti di Padova Danza ipnotizzano gli spettatori per oltre cinquanta minuti di forte intensità emotiva. Prevendite da Gabbia Dischi, Padova Danza e Circuito Vivaticket. Biglietti poltronissima numerata: Euro 15,00 (diritti di prevendita esclusi), poltrona non numerata: Euro 10,00 (diritti di prevendita esclusi)

Il programma proseguirà per tutta l’estate con spettacoli che terranno compagnia ai padovani nelle serate in città tra concerti, recital teatrali, cabaret e spettacoli di danza con alcuni tra i nomi più importanti del panorama italiano e internazionale. L’Arena Live Geox, per l’occasione attrezzata con un'ampia platea all'esterno, parcheggio gratuito e area food, accoglierà il pubblico offrendo tutti gli standard di sicurezza previsti per lo spettacolo dal vivo.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.castellofestival.it e sulla pagina facebook CastelloFestivalPadova.

Programma all'arena Live Geox (via Tassinari, 1 – ingresso da corso Australia) Padova

Martedì 20 luglio – ore 21.30

Nick The Nightfly 5tet

Nick The Nightfly (voce)

Jerry Popolo (sax tenore, flauto)

Claudio Colasazza (pianoforte)

Francesco Puglisi (basso elettrico)

Amedeo Ariano (batteria)

Mercoledì 21 luglio – ore 21.30

Sergio Cammariere in Concerto

Sergio Cammariere (pianoforte e voce)

Luca Bulgarelli (contrabbasso)

Amedeo Ariano (batteria)

*spettacolo inserito nella rassegna “Il Suono e la Parola”

Giovedì 22 luglio – ore 21.30

Luciana Savignano | Massimo Scola | Padova Danza Project

Bolero. Prigionia di un amore

con la partecipazione straordinaria dell’Étoile Internazionale Luciana Savignano

uno spettacolo di danza e teatro di Milena Zullo

con Luciana Savignano, Massimo Scola e Padova Danza Project diretta da Gabriella Furlan Malvezzi

musiche di Maurice Ravel ed Enrico Gabrielli

regia, coreografie e testi di Milena Zullo

Info web

Le prevendite sono già attive nei principali circuiti online (Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone e DYI Ticket).

Per informazioni 342 1486878 – eventi@castellofestival.it

