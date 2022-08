Castello Festival 2022: gli ultimi appuntamenti in programma

La seconda parte di programmazione di Castello Festival vedrà protagonista il teatro giardino di Palazzo Zuckermann che ospiterà, con una platea di 200 posti a sedere, tredici spettacoli dal 26 agosto al 9 settembre. L’edizione 2022 – l’ottava del festival – è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Un contenitore culturale d’eccellenza che è diventato negli anni un punto fermo della programmazione estiva cittadina. Spaziando dalla musica al teatro, dalla letteratura alla filosofia, dalla danza al musical, Castello Festival nelle sette edizioni finora realizzate ha portato a Padova alcuni celebri artisti del panorama italiano e internazionale con la partecipazione di oltre 60.000 spettatori.

La direzione artistica è a cura di Maurizio Camardi mentre l'organizzazione generale sarà della Scuola di Musica Gershwin che ha attivato per questo progetto un importante network con moltissime associazioni e operatori culturali del territorio come Veneto Jazz, I Solisti Veneti, Orchestra di Padova e del Veneto, Dal Vivo Eventi, Linea d'Ombra, Spaziodanza, Associazione Bartolomeo Cristofori, Tempi e Ritmi, Sugarpulp, Associazione Filosofia di Vita, I Musici Patavini, Associazione Mideando, Be Ancient Be Cool e Plastic Free Onlus.

Main sponsor del festival è anche quest'anno IN'S a cui si affiancano i partner Banca Patavina, Stylplex, Giuriolo & Pandolfo Assicuratori; partner tecnici: Garden Cavinato e Hotel Europa; media partner: Radio Bellla&Monella, Radio Gelosa e Quadro Advertising.

Venerdì 26 agosto

Si comincia venerdì 26 agosto insieme a Tony Pagliuca, ex componente del leggendario gruppo Le Orme. Il tastierista e autore di molti dei brani che alla fine degli anni Sessanta e negli anni Settanta hanno segnato in modo indelebile l’epopea della musica progressive in Italia, presenterà a Castello Festival lo spettacolo acustico Sulle orme di Tony Pagliuca dove, all’esecuzione di brani del repertorio di quando faceva parte del mitico complesso veneziano, si aggiungeranno brani della sua carriera da solista, iniziata già nel 1982. Sul palco, con Pagliuca (tastiere e fisarmonica), ci saranno Elisabetta Montino (voce) e Alessandro Monti (chitarra e basso), sia per dare nuova forma a storici brani, sia per proporre alla platea brani meno conosciuti dal grande pubblico, ma sempre di grande impatto ed intensità, come da notoria cifra stilistica dello stesso Pagliuca. Biglietto unico 12 Euro (diritti di prevendita esclusi), prevendite sul Circuito Vivaticket (punti vendita e online) e Gabbia Dischi.

Sabato 27 agosto

Il quartetto Alma Swing di gypsy jazz più longevo del Veneto incontra, sabato 27 agosto, una leggenda della chitarra: Biréli Lagrène. Nasce così il progetto, in collaborazione con Veneto Jazz, Gypsy Friends che vede Lino Brotto e Andrea Boschetti alla chitarra, Mattia Martorano al violino, Beppe Pilotto al contrabbasso, e special guest Biréli Lagrène alla chitarra. Con audacia, tra virtuosismi e profondità, torna a suonare la musica di Django, confermandosi uno dei più grandi eredi del maestro, pur dimostrando di aver sviluppato un proprio linguaggio musicale, colto, libero e raffinato.

Bambino prodigio della chitarra gitana, Biréli Lagrène ha raggiunto la notorietà grazie alla vittoria del Festival di musica gitana di Strasburgo. Vittoria che gli ha permesso di lasciare la nativa Alsazia e collaborare con i grandi del jazz statunitense: Stéphane Grappelli, Benny Goodman, Benny Carter, Larry Coryell, approdando al Jazz Fusion del bassista Jaco Pastorius. Dopo 20 anni di carriera in giro per il mondo, è tornato alla chitarra gitana con il suo Gipsy Project. Biglietto da 20 a 15 Euro (diritti di prevendita esclusi), prevendite sul Circuito Vivaticket (punti vendita e online). Informazioni: jazz@venetojazz.com

Domenica 28 agosto

Domenica 28 agosto sarà la volta della scrittrice Silvia Gorgi con il reading Donne della storia di Padova insieme a Cristina Maffia. Uno spettacolo, in collaborazione con Sugarpulp, sulle donne che hanno regalato a Padova l’idea del cambiamento compiendo passi importanti per la Storia della città. Avventuriere, scrittrici, giornaliste, politiche, donne del popolo: intraprendenti, fiere, coraggiose. Se già in epoca romana il carattere delle padovane emergeva, negli scritti dei poeti, per dirittura morale e integrità e, nel Seicento, proprio nella celebre università patavina che in questo 2022 festeggia gli 800 anni dalla sua nascita, si laureava la prima donna al mondo, grazie al clima di libertà che si respirava in città, non sorprenderà ritrovare, lungo i secoli, figure di donne che a Padova hanno fatto la storia divenendo esempi da seguire. Un viaggio nel tempo, in forma di reading, per riscoprire colei che scrisse il primo romanzo in prosa, in pieno Rinascimento. Chi combatté, fra i Mille, per un’Italia unita, in abiti maschili; chi fondò il primo magazine con una redazione tutta femminile per trattare temi legati all’emancipazione. E ancora, chi ascese in Prato della Valle, in mongolfiera, per lanciarsi giù in paracadute. Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti www.castellofestivalpadova. eventbrite.com.

Martedì 30 agosto

Il mese di agosto si chiude con due eventi speciali in collaborazione con Spaziodanza Padova. Una prima assoluta, martedì 30 agosto con la performance Dirsi tutto – Sinfonia di corpi in movimento. I grandi ideali di libertà, pace, solidarietà, oggi sono sulla bocca di tutti. Così come è sempre più grande la consapevolezza di dover difendere i diritti umani. Ma la differenza tra i concetti astratti e la realtà sta tutta nelle emozioni concrete che proviamo, nella nostra vita vissuta. Lo spettacolo ha l’obiettivo di trasformare gli ideali più vasti in una performance coinvolgente, capace di far giungere il suo messaggio diretto, senza veli, al cuore e alla mente del pubblico. Far sì che corpi e movimenti, suoni musicali e voci umane si traducano in emozione, partecipazione e presa di posizione morale. Biglietto unico 10 Euro (diritti di prevendita esclusi), prevendite sul Circuito Vivaticket (punti vendita e online) e Gabbia Dischi – (via Dante 8 – Padova).

Mercoledì 31 agosto

Mercoledì 31 agosto sarà in scena la Compagnia Opus Ballet con Le quattro stagioni, coreografia di Aurelie Mounier, musiche di Antonio Vivaldi. Interpreti Aura Calarco, Emiliano Candiago, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Gaia Mondini, Giulia Orlando, Riccardo Papa, Frederic Zoungla.

Le quattro stagioni raccontano l’idea del grande compositore veneziano, il rapporto tra l’uomo, la società in continuo movimento e il mutare delle stagioni. L’opera parla di un tema attualissimo, la ricerca di un equilibrio con la Natura che l’essere umano deve tutelare. La Natura siamo noi, rispettarla significa rispettare noi stessi, le generazioni che verranno e il futuro del nostro pianeta. In questo viaggio armonico l’autore ci accompagna nelle radici del suo tempo attraverso la natura che dette a lui immensa notorietà confermandolo come espressione genuina e rappresentativa della civiltà musicale veneziana, così come Pietro Longhi lo fu per pittura. Diretta da Rosanna Brocanello, COB Compagnia Opus Ballet nasce nel 1999 con l’intento di creare, promuovere e coordinare iniziative coreutiche che abbraccino le diverse forme d’arte come teatro, musica e arti visive. Al di fuori della scena prettamente teatrale, COB ha partecipato anche a produzioni cinematografiche che l’hanno portata a presenziare all’edizione 2017 della Festa del Cinema di Roma. Biglietto unico 15 Euro (diritti di prevendita esclusi), prevendite sul Circuito Vivaticket (punti vendita e online) e Gabbia Dischi – (via Dante 8 – Padova).

Giovedì 1 settembre

Il mese di settembre si apre con una prima assoluta del nuovo progetto live di Sergio Cossu. Triello è il piano trio fondato da Sergio Cossu, con Danilo Gallo e Mauro Beggio. Il nome è un trasparente omaggio a Sergio Leone e alla famosa scena dello “stallo messicano” in cui si confrontano, armi in pugno, i tre protagonisti de Il buono, il brutto e il cattivo. Mauro Beggio interpreta Il Buono, garante della jazzità, tiene ancorato a terra il Triello nei momenti di eccessivo entusiasmo. Ha iniziato a 17 anni con Enrico Rava, in seguito ha suonato con Paul Bley, Kenny Wheeler, Lee Konitz, Lydian Sound Orchestra, Enrico Pieranunzi, Massimo Urbani, Palle Danielsson, Johnny Griffin e molti altri artisti musicisti di fama internazionale. Sergio Cossu è Il Brutto, lo straniero e l’outsider. Totalmente estraneo al mondo del jazz fino al 2003 (quando ha fondato l’etichetta Blue Serge) ha un passato importante nel pop internazionale. Ha fatto parte dei Matia Bazar e ha suonato con Paolo Fresu, Marco Tamburini, Enzo Jannacci, Ricky Gianco, Roberto Colombo, Gualtiero Bertelli e molti altri. Infine, Danilo Gallo è Il Cattivo, iconoclasta radicale e avanguardista di natura, come tutti i cattivi davanti a una buona melodia e a un’armonia interessante si rilassa e si ritrova. È stato fondatore dei gruppi Gallo & The Roosters, Guano Padano, Mickey Finn + Cuong Vu, El Gallo Rojo Double Quartet, Osmiza, The Last Coat of Pink e ha suonato con Francesco Bearzatti, Enzo Favata, Uri Caine, Cuong Vu, Bob Mintzer, John Tchicai, Gianluigi Trovesi, Giancarlo Schiaffini, Pietro Tonolo. Pur con percorsi artistici diversi, i tre musicisti sono uniti dalla stima reciproca e dall’amore per la libertà espressiva. Biglietto unico 10 Euro (diritti di prevendita esclusi), prevendite sul Circuito Vivaticket (punti vendita e online) e presso il 23 Dischi (via barbarigo, Padova).

Venerdì 2 settembre

Venerdì 2 settembre la cantante lirica Stefania Miotto renderà omaggio a Padova Meravigliosa con uno spettacolo inedito in collaborazione con I Musici Patavini insieme all'attrice Federica Santinello e al Padova Opera Ensemble del M° Fabrizio Castania. Un concerto-spettacolo ispirato e dedicato a Padova nell’ambito della proclamazione dei suoi affreschi del Trecento come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Le celebri melodie di Tartini, Vivaldi, Rota e Morricone faranno da colonna sonora a questo meraviglioso viaggio attraverso la voce del soprano Stefania Miotto e le parole dell’attrice Federica Santinello. Il repertorio musicale della serata sarà un tributo ad ogni sito della città e ad ogni singolo artista che ha contribuito a raccogliere l’eredità culturale di Giotto, per conservarla fino ai nostri giorni. A condurre gli spettatori alla scoperta di aneddoti, melodie, composizioni ispirate alla nostra città sarà il Padova Opera Ensemble con la direzione di Fabrizio Castania. Non mancheranno alcuni ospiti, selezionati tra i migliori musicisti del territorio. Biglietto unico 10 Euro (diritti di prevendita esclusi). Prevendite: www.imusicipatavini.it. Informazioni: imusicipatavini@libero.it

Sabato 3 settembre

Il 3 settembre Castello Festival incontra il Cristofori Piano Festival con un concerto in prima assoluta, Vivaldi in Jazz, che vedrà protagonista il pianista Francesco Grillo. Partendo dal suo arrangiamento per pianoforte solo delle Quattro Stagioni di Vivaldi uscito per Sony nel 2017, il pianista conduce il suo pubblico in un viaggio che unisce jazz e musica classica. Il celebre capolavoro di Antonio Vivaldi diventa lo spunto per una rilettura libera e improvvisata, facendo danzare l’orchestra barocca sugli ottantotto tasti di pianoforte. Biglietto unico 15 Euro (diritti di prevendita esclusi); Under 26 Biglietto unico 7 Euro (diritti di prevendita esclusi). Prevendite: Circuito Liveticket (punti vendita e online) Informazioni: biglietteria@cristoforipianofestival.it

Il programma prosegue con gli incontri di filosofia a cura dell'associazione Filosofia di Vita. Incertezza e responsabilità: questo il binomio, massimamente filosofico, al centro del nuovo programma di incontri proposto da Filosofia di Vita, al quale parteciperanno tre stimati pensatori. L’ingresso alle due serate è su prenotazione a info@filosofiadivita.it fino a esaurimento posti e richiede un contributo responsabile consigliato di 5 € a sostegno dei progetti.

Lunedì 5 settembre

Sul palco dello Zuckermann lunedì 5 settembre Telmo Pievani presenta insieme ad Umberto Curi, il nuovo progetto collettivo Planet Book. Il mondo, l’emergenza climatica, le soluzioni.

Incertezza del tempo presente, funestato dalla guerra, e di quello futuro, sul quale le condizioni climatiche del pianeta stanno ponendo una pericolosa caparra; ma anche responsabilità verso il presente e il futuro, per poter abitare con giustizia la terra. Non possiamo più procedere come da abitudine. Per proteggere la qualità di vita raggiunta individualmente e socialmente dobbiamo ridare lo spazio vitale consono a tutti i viventi del Pianeta. Non è uno slogan ma un improcrastinabile atto di responsabilità che deve essere agito da ognuno a favore di tutti gli abitanti del pianeta.

Se stiamo rendendo arida la Terra, ognuno è responsabile. Il progetto nasce dalla visione di Telmo Pievani, dalla collaborazione con l’Università di Padova e dalle discussioni appassionate di un gruppo di giovani che osservano il mondo e intendono scegliere, per sé stessi e per questo pianeta, il futuro da vivere.

Martedì 6 settembre

Massimo Cacciari e Umberto Curi discutono martedì 6 settembre di filosofia. L’ uomo contemporaneo abita il cielo dei casi di cui canta lo Zarathustra di Nietzsche, ma le sue conoscenze statistico-probabilistiche gli consentono di affrontarlo pur sempre armato di relative certezze. Il mondo di ieri, con le sue illusioni di armonia, di compiutezza, con le sue pretese di esattezza da ricercare in ogni campo, è finito per sempre – ma guai a lasciarsi infatuare da ideologie, vuoti profetismi, promesse salvifiche. Vie di uscita non ve ne sono, soltanto vie che dovremo costruire mentre si va, si cerca. La meta non è determinabile, però occorre tenere lo sguardo ben lucido per cogliere tutto ciò che durante il viaggio ci viene incontro e contro (Da Paradiso e Naufragio di Massimo Cacciari, Einaudi).

Mercoledì 7 settembre

Mercoledì 7 settembre di nuovo protagonista la musica con lo spettacolo Strade Blu – Un viaggio nell'America rurale tra Old Time Music e Letteratura con la voce recitante di Margherita Piccin e le musiche dei Crossroad Pickers. Ispirato al best-seller Blue Highways di William Least Heat-Moon (che ha approvato la produzione Strade Blu nella traduzione italiana), lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio alla scoperta dei luoghi dell’anima. Lo spettacolo traccia uno spaccato sull’America rurale tra la fine del 1800 e i primi anni del 1900; un momento di riflessione e di recupero della memoria su diversi aspetti che hanno contribuito a forgiare il pensiero americano. La letteratura, che i grandi scrittori hanno saputo produrre nel Nuovo Mondo, si intreccia in questo spettacolo con la musica dei The Crossroad Pickers. Il genere è l’Old Time Music, quella musica popolare tradizionale bianca nordamericana frutto delle immigrazioni dall’Europa, che si incontra con la musica nera del sud. Il tutto rende possibile un gioco di sovrapposizioni di quadri che restituiscono all’ascoltatore un’immagine inedita e originale della grande epopea americana. Biglietto unico 10 Euro (diritti di prevendita esclusi) Prevendite: Gabbia Dischi (via Dante 8 – Padova) Informazioni: mideando@gmail.com

Giovedì 8 settembre

Viene recuperato, giovedì 8 settembre lo spettacolo di Carlo & Giorgio Una serata piena di sorprese ma soprattutto di risate, firmata Dal Vivo Eventi. Autori e interpreti dei loro spettacoli da oltre venticinque anni, Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto rappresentano un fenomeno unico di comicità intelligente, capace di portare a teatro un pubblico trasversale che in loro riconosce se stesso, i vizi e le virtù del mondo in cui viviamo. Per l’occasione portano in scena Senza Skei uno spettacolo teatrale che fa riflettere sulle esasperazioni delle nostre ansie, dei nostri comportamenti, smontandoli sotto la lente della comicità. Commercianti e professionisti che si ritrovano ad essere i nuovi poveri di oggi, l’odio esasperante verso i nostri condomini, la coda alle poste e al supermercato, il parroco che chatta sui social con i propri fedeli: Senza Skei affronta vari aspetti di questa epoca inquieta e lo fa con un allestimento scenico essenziale e astratto. I biglietti acquistati rimangono validi per la data di recupero. Per maggiori informazioni: segreteria@dalvivoeventi.it

Venerdì 9 settembre

Chiusura affidata al direttore artistico Maurizio Camardi protagonista di una speciale World Music Night che lo vedrà esibirsi in due set, prima con il duo Hana e poi con il quartetto Haiku per un viaggio musicale tra Mediterraneo, Medio Oriente e Sudamerica. Una serata dove ritmi, melodie e timbri conducono lo spettatore in un ideale viaggio in cui la musica abbatte frontiere e confini geografici e sonori. In questo particolare momento storico di incertezza e precarietà, la musica assume un ruolo ancora più centrale e necessario e per questa speciale serata il musicista Maurizio Camardi ha voluto accanto a sé alcuni giovani musicisti già affermati in ambito nazionale in grado di spaziare da atmosfere meditative a ritmi coinvolgenti grazie alla fusione tra gli strumenti musicali tipici del jazz, i fiati etnici di varie parti del mondo, gli strumenti antichi, tradizionali e la voce. Un progetto speciale, pensato e creato dal musicista Maurizio Camardi appositamente per il Castello Festival. Biglietto unico 10 Euro (diritti di prevendita esclusi) Prevendite Circuito Vivaticket (punti vendita e online) e Gabbia Dischi (via Dante 8 – Padova)

Il programma

Un ricco programma di eventi che terranno compagnia ai padovani nelle serate in città tra concerti, recital teatrali, cabaret e spettacoli di danza con alcuni tra i nomi più importanti del panorama italiano e internazionale e una finestra dedicate alle nuove produzioni del territorio.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.castellofestival.it e sulla pagina facebook CastelloFestivalPadova. Le prevendite sono già attive da Gabbia Dischi e nei principali circuiti online (Vivaticket, Ticketone).

Infoline: cell. 342 1486878 - eventi@castellofestival.it

