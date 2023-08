Castello Festival 2023: gli appuntamenti della settimana

Continuano gli appuntamenti con il Castello Festival 2023 in questa seconda parte della rassegna al Teatro giardino di Palazzo Zuckermann in corso Garibaldi 33 a Padova. Di seguito tutti gli eventi dal 26 agosto al 3 settembre.

Sabato 26 agosto 2023 | ore 21.15

Teatro giardino di Palazzo Zuckermann

corso Garibaldi 33 | Padova

DANIELA LUCANGELI

L’effetto della musica

incontro con Daniela Lucangeli

in collaborazione con Associazione Filosofia di Vita

prima assoluta!

La Musica – o “arte delle muse” – è quell’arte che consiste nell’ideare e nel produrre successioni strutturate di suoni. In quanto attività sociale appartiene a tutte le epoche e a tutte le culture, mutando il proprio significato e la propria funzione e manifestandosi in una grande varietà di forme e tecniche a seconda dei periodi storici e delle aree geografiche.

Tutti quanti noi apprezziamo una melodia, una composizione seppur questa si differenzi nel genere.

La musica accompagna tanti dei nostri momenti di vita tanto da portarci ad avere ricordi importanti legati a brani che porteremo sempre nel nostro cuore.

(continua a leggere).

Biglietti:

ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti

Prenotazioni:

https://tinyurl.com/k78zejv5

*all’ingresso verrà richiesto un contributo responsabile a sostegno del progetto (consigliato euro 5)

Informazioni:

342 8598987 – 333 3921744

info@filosofiadivita.it | eventi@castellofestival.it

Mercoledì 30 agosto 2023 | ore 21.15

Teatro giardino di Palazzo Zuckermann

corso Garibaldi 33 | Padova

MASSIMO DONÀ E STEFANO OLIVATO

Il Rock: tra differenza e ripetizione.

Il ritmo dell’esistere.

incontro con Massimo Donà

musiche di Massimo Donà e Stefano Olivato

in collaborazione con Associazione Filosofia di Vita

prima assoluta!

In questo incontro-evento il filosofo e compositore Massimo Donà, accompagnato dal musicista e polistrumentista Stefano Olivato, proporrà un’interpretazione filosofica della musica dei Rolling Stones per far comprendere in che senso essi siano riusciti a sviluppare in forma assolutamente originale la matrice blues da cui sarebbe sorta tutta la musica moderna.

Una musica costruita intorno ai riff ossessivi e trascinanti elaborati da Keith Richards, sulla scia del blues di Chicago.

Una musica spiralica, incantatoria, capace di generare un flusso irresistibile all’insegna della pura immediatezza.

Biglietti:

ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti

Prenotazioni:

https://tinyurl.com/2p9nn3yu

*all’ingresso verrà richiesto un contributo responsabile a sostegno del progetto (consigliato euro 5)

Informazioni:

342 8598987 – 333 3921744

info@filosofiadivita.it | eventi@castellofestival.it

Giovedì 31 agosto 2023 | ore 21.15

Teatro giardino di Palazzo Zuckermann

corso Garibaldi 33 | Padova

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

diretta dal M° Wolfram Christ

Echi viennesi di fine estate

Wolfram Christ direttore

Luca Lucchetta clarinetto

in collaborazione con Orchestra di Padova e del Veneto

Programma

Mozart Concerto per clarinetto

Schubert Sinfonia n. 3

Echi viennesi della seconda metà del ‘700 e prima metà dell’800 risuonano attraverso alcune tra le più celebri pagine musicali di quel tempo.

Il Concerto per clarinetto K 622 è una delle ultime opere strumentali di Wolfgang Amadeus Mozart; fra i tre movimenti che lo costituiscono, l’Adagio, dal canto sublime e commosso, è senz’altro il più noto al grande pubblico, anche grazie all’uso frequente che ne hanno fatto numerosi registi del grande schermo. Solista Luca Lucchetta, primo clarinetto OPV, da tempo considerato uno dei principali clarinettisti italiani.

La terza Sinfonia di Schubert si distingue per agilità, brio, e per il ritmo scintillante e impetuoso che evoca toni quasi rossiniani.

(clicca qui per continuare a leggere).

Biglietti:

Biglietto unico: euro 20 + d.p.

Prevendite:

Dance4Fun – via Scuole 5 – Padova

Gabbia Dischi – via Dante 8 – Padova

Circuito Vivaticket (punti vendita e online)

Informazioni:

377 4175083 – 342 8598987

eventi@castellofestival.it

Venerdì 1 settembre 2023 | ore 21.15

Teatro giardino di Palazzo Zuckermann

corso Garibaldi 33 | Padova

DE ANIMA

Andiamo (!)

Direzione Artistica Samuele Barbetta

Assistenza alla regia Federico Prendin

Coreografie Samuele Barbetta, Federico Prendin, Massimo Farina, Riccardo Massaro, Claudia Bentrovato, Giulia Pirandello

Interpreti e ballerini Samuele Barbetta, Massimo Farina, Federico Prendin, Riccardo Massaro, Claudia Bentrovato, Giulia Pirandello, Elia Fiore, Mattia Fasan, Nicolò Fasan, Alice Pinato

Light designer Simone Sadocco

Scenografia Gianlorenzo Casadio, Sofia Salomoni

Costumi Pecoranera studio

Produzione Valerio Tazza, Anna Coltellacci

in collaborazione con Dance4Fun Hip Hop School

prima regionale e unica data in Veneto!

Uno spettacolo di danza che vede mescolati diversi stili dalla danza moderna alle danze urbane con vari momenti di contaminazione e che racconta l’orrore della guerra dal punto di vista dei civili, delle persone. La guerra irrompe nella loro serenità, vengono corrotti i valori. Li vediamo combattere, li vediamo cercare soluzioni. (clicca qui per continuare a leggere).

Biglietti:

Biglietto unico: euro 20 + d.p.

Prevendite:

Dance4Fun – via Scuole 5 – Padova

Gabbia Dischi – via Dante 8 – Padova

Circuito Vivaticket (punti vendita e online)

Informazioni:

377 4175083 – 342 8598987

eventi@castellofestival.it

Sabato 2 settembre 2023 | ore 21.15

Teatro giardino di Palazzo Zuckermann

corso Garibaldi 33 | Padova

ANGELA FORIN & GIAN-LUCA ZOCCATELLI

Omaggio a Ennio Morricone tra parole e musica

racconto di Angela Forin

musiche di Gian-Luca Zoccatelli

Ennio Morricone non ha bisogno di presentazioni: è universalmente considerato uno dei massimi autori di musica per film. Maestro di colonne sonore indimenticabili, ma soprattutto un grande comunicatore tra musica e immagini, un artista complesso e ricco di sfaccettature.

In un incontro tra parole e musica – nella splendida cornice del Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann – la musicologa Angela Forin e il compositore e polistrumentista Gian-Luca Zoccatelli omaggiano la storia di un artista colto, votato alla sperimentazione, un compositore senza frontiere capace di portare la sua ricerca anche nell’immediatezza della musica Pop.

Biglietti:

ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti

Prenotazioni:

https://tinyurl.com/4txczaeb

Informazioni:

342 8598987 | eventi@castellofestival.it

Domenica 3 settembre 2023 | ore 21.15

Teatro giardino di Palazzo Zuckermann

corso Garibaldi 33 | Padova

ORCHESTRA RADIOMONDO

Maurizio Camardi (Italia) sassofoni, duduk, flauti etnici

Ernesttico (Cuba) batteria, percussioni

Lara Cavalli Monteiro (Italia/Brasile) voce

Yuri Argentino (Italia) sax baritono

Luca Ardini (Italia) sax alto

Mirko Cisilino (Italia) tromba

David Soto Chero (Peru) chitarre

Davide Pezzin (Italia) basso elettrico

Un evento speciale in occasione della giornata dedicata al Volontariato come Patrimonio dell’Umanità.

Protagonista un progetto artistico che segna una traccia di continuità nel movimento delle orchestre multietniche (Orchestra di Piazza Vittorio, Banda di Piazza Caricamento, ecc.). Un ensemble, ribattezzato “Radiomondo”, composto da 8 artisti (cantanti e musicisti) di quattro diverse nazionalità che riunisce alcuni tra i più interessanti artisti stranieri residenti in Italia e alcuni italiani che vantano importanti esperienze musicali a livello internazionale.

(clicca qui per continuare a leggere)

Biglietti:

ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Informazioni:

342 8598987 | eventi@castellofestival.it

Informazioni generali

Per informazioni dettagliate sul programma, i prezzi dei biglietti e le modalità di partecipazione agli eventi si rimanda

al sito ufficiale www.castellofestival.it o alla consultazione della pagina Facebook CastellofestivalPadova

Infoline: cell. 342 1486878 - eventi@castellofestival.it

Foto articolo da comunicato stampa