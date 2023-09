Grande finale al Castello Festival con Erica Boschiero, Silvio Barbiero e Sergio Marchesini

Biglietto unico 10 euro (diritti di prevendita esclusi). Prevendite da Gabbia Dischi (via Dante 8, Padova) o sul Circuito Vivaticket (punti vendita e online).

Giunge alla conclusione sabato 9 settembre la IX edizione di Castello festival che dal 21 giugno ha portato a Padova oltre 20 appuntamenti tra concerti, recital teatrali, cabaret e spettacoli di danza con alcuni tra i nomi più importanti del panorama italiano e internazionale. Tra gli ospiti Antonella Ruggiero, Fabio Concato, Paolo Fresu, Oblivion, Paolo Crepet, Nicola Piovani, Frida Bollani Magoni, Arianna Porcelli Safonov, Marco e Pippo, Matteo Mancuso, Giovanni Scifoni.

Chiusura affidata, sabato 9 settembre, a Mare Alto Teatro con la prima assoluta del reading tra parole e musica «Il barone rampante: un’avventura ecologica». Un racconto tra avventura e natura insieme a Silvio Barbiero, Erica Boschiero e Sergio Marchesini. Cosimo Piovasco di Rondò, primogenito di una nobile famiglia ligure, ha dodici anni quando, in segno di protesta – lui le lumache proprio non le vuole mangiare! -, sale su un albero e decide di non scendere più.

Dal golfo di Ombrosa fin sulle creste dei monti, rami e fronde coprono tutto lo spazio tra la terra e il cielo e saltando da un leccio a un carrubo, da un pino a un mandorlo, Cosimo vive una vita tutt’altro che monotona. Anzi, piena di avventure e brulicante di incontri. Conosce la banda dei ladruncoli di frutta, stringe amicizia col bandito Gian dei Brughi, guida un attacco contro i pirati turchi, si innamora di Viola… Più inafferrabile di un animale selvatico, per tutta la vita terrà fede alla sua incredibile scommessa e senza mai mettere piede a terra crescerà nel corpo pur rimanendo un bambino ribelle nello spirito.

Biglietto unico 10 euro (diritti di prevendita esclusi). Prevendite da Gabbia Dischi (via Dante 8, Padova) o sul Circuito Vivaticket (punti vendita e online).

Web https://www.castellofestival.it/eventi/2023-09-09-barbiero-boschiero-marchesini/

Informazioni generali

Per informazioni dettagliate sul programma, i prezzi dei biglietti e le modalità di partecipazione agli eventi si rimanda

al sito ufficiale www.castellofestival.it o alla consultazione della pagina Facebook CastellofestivalPadova

Infoline: cell. 342 1486878 - eventi@castellofestival.it

