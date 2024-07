Castello Festival 2024: Charles Lloyd Sky Quartet featuring Jason Moran, Larry Grenadier and Eric Harland

Lunedì 22 luglio 2024 ore 21.15

Piazza Eremitani, Padova

Evento Speciale per Castello Festival 2024

Il 22 luglio al Castello Festival, Padova Jazz presenta un evento letteralmente imperdibile!

Lo Sky Quartet del sassofonista Charles Lloyd, autentico gigante del jazz contemporaneo, accompagnato da Jason Moran, Larry Grenadier ed Eric Harland.

Charles Lloyd Sky Quartet

featuring Jason Moran, Larry Grenadier and Eric Harland

Charles Lloyd – sassofoni, flauto

Jason Moran – pianoforte

Larry Grenadier – contrabbasso

Eric Harland – batteria

Charles Lloyd sta vivendo una seconda giovinezza musicale: nelle sue performance degli ultimi anni si percepisce una vibrazione che pare l’eco della spiritualità coltraniana, all’interno di un jazz dalla matrice vigorosa e dallo slancio solistico decisamente anticonformista.

Ma riavvolgiamo il nastro: Lloyd nasce a Memphis nel 1938 e inizia a suonare il sax già all’età di nove anni. Suo primo mentore è Phineas Newborn, pianista tra i più stupefacenti (e non adeguatamente noti) della storia della musica afroamericana, che accoglie il giovane Charles nella sua band. Gli esordi sono comunque soprattutto nel giro del blues, quello giusto: appena dodicenne suona già al fianco di B. B. King, Howlin’ Wolf, Johnny Ace. (clicca qui per approfondire)

Informazioni e biglietti

BIGLIETTI

Platea non numerata: Intero € 30,00 + d.p.

Platea non numerata: Ridotto studenti under 26 e over 65 € 25,00 + d.p.

PREVENDITE

Prevendite online su Ticketmaster (+ diritti di prevendita)

Maltempo

In caso di pioggia il concerto si terrà presso la Sala dei Giganti al Liviano, Piazza Capitaniato

ASSOCIAZIONE CULTURALE “MILES”

info@padovajazz.com

https://www.padovajazz.com/eventi-speciali/2024-07-22-charles-lloyd/

Info web

https://www.padovanet.it/evento/castello-festival-2024

https://www.castellofestival.it/

https://www.facebook.com/Castellofestivalpadova

Foto articolo da https://www.castellofestival.it/