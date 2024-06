Castello Festival 2024: gli appuntamenti della settimana

Al via la rassegna estiva "Castello Festival 2024" ospitata dal primo luglio al primo agosto in piazza Eremitani, dal 18 agosot al 15 settembre al Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann

Di seguito gli appuntamenti della prima settimana.

Lunedì 1 luglio 2024 | ore 21:15

PIAZZA EREMITANI

piazza Eremitani | Padova

ANTHEA COMELLINI | SARA LUCATELLO

ROBERTO RAGAZZONI | DAVIDE COERO BORGA

Space Jam: astronauti e astronomi bloccati nel traffico in orbita

con Anthea Comellini, Sara Lucatello, Roberto Ragazzoni

moderazione a cura di Davide Coero Borga

in collaborazione con INAF Istituto Nazionale di Astrofisica

prima assoluta

C’è una fetta di atmosfera, qui sopra la nostra testa, molto frequentata dalla migliore tecnologia che abbiamo a disposizione e che, nel tempo, è anche diventata parcheggio di macchinari e satelliti dismessi. Il traffico comincia a risentirne. E qualche sopracciglio si solleva fra gli astronomi e gli astronauti che quelle altezze frequentano per mestiere, chi in modalità remota e chi in presenza. Che cosa ne sarà del nostro avamposto umano nello spazio e del cielo notturno?

Un'astronauta, due astronomi e un viaggio attraverso i molteplici usi dello spazio: dall’osservazione del cielo al monitoraggio del clima e l’impegno collettivo per mantenere sostenibile la “casa cosmica” dell’umanità.

BIGLIETTI:

ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti

PRENOTAZIONI:

castellofestivalpadova. eventbrite.it

INFORMAZIONI:

342 8598987

eventi@castellofestival.it

Mercoledì 3 luglio 2024 | ore 21:15

PIAZZA EREMITANI

piazza Eremitani | Padova

LUCA BIZZARRI

Non Hanno Un Amico

di e con Luca Bizzarri

in collaborazione con Dal Vivo Eventi

Non Hanno Un Amico è uno spettacolo teatrale di e con Luca Bizzarri, scritto con Ugo Ripamonti, ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media che ha riscosso e tuttora riscuote un tale successo da rendere il modo di dire “Non hanno un amico” un intercalare comune e diffusissimo.

Esattamente come nel podcast – nato per raccontare la campagna elettorale e portato avanti grazie a una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese – ma con tutte le possibilità di approfondimento e “godimento” del contesto teatrale, al centro di Non Hanno Un Amico c’è la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale.

BIGLIETTI:

Poltronissima numerata: € 25,00 + d.p.

Poltrona non numerata: € 20,00 + d.p.

PREVENDITE:

Circuito Ticketone e Vivaticket (punti vendita e online)

INFORMAZIONI:

366 2590790

segreteria@dalvivoeventi.it

Venerdì 5 luglio 2024 | ore 21:15

PIAZZA EREMITANI

Piazza Eremitani | Padova

ANNA FOGLIETTA, MAURIZIO CAMARDI & ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

diretti dal M° François L ópez-Ferrer

Le città invisibili di Italo Calvino

Anna Foglietta voce recitante

voce recitante Maurizio Camardi sassofoni, duduk

sassofoni, duduk Ernesttico percussioni

percussioni Orchestra di Padova e del Veneto

François López-Ferrer direttore

in collaborazione con Orchestra di Padova e del Veneto e AidaStudioProduzioni

coordinamento artistico a cura di Elena Marazzita

prima assoluta

Una serata-evento in prima assoluta che vede protagonista sul palco di Piazza Eremitani Anna Foglietta, attrice romana pluripremiata ai Nastri d’Argento, prestigioso premio cinematografico italiano.

Uno spettacolo che rende omaggio a Le città invisibili, opera tra le più affascinanti di Italo Calvino e tra le più amate della letteratura italiana del Novecento, con l’accompagnamento musicale di Maurizio Camardi, Ernesttico e dell’Orchestra di Padova e del Veneto in un organico di 14 elementi diretto dal M° François López-Ferrer.

BIGLIETTI:

Poltronissima numerata: € 20,00 + d.p.

Poltrona non numerata: € 15,00 + d.p.

PREVENDITE:

Gabbia Dischi – via Dante 8 - Padova

Circuito Vivaticket (punti vendita e online)

www.opvorchestra.it

INFORMAZIONI:

049 656848 – 656626

info@opvorchestra.it - biglietteria@opvorchestra.it

342 8598987 - eventi@castellofestival.it

Sabato 6 luglio 2024 | ore 21:15

PIAZZA EREMITANI

piazza Eremitani | Padova

TEATRO DELLE ARANCE

Betoneghe D.O.C. (De Origine Casaina)

regia di Giovanna Digito

in collaborazione con Tempi e Ritmi

Dopo il grandissimo successo di Betoneghe se nasse, no se deventa (lo spettacolo più rappresentato in Veneto degli ultimi anni con quasi 150 repliche, una lunga striscia di sold-out a teatro e oltre un milione di visualizzazioni sul loro canale Youtube), le tre betoneghe – Silvana, Renata e Franca – tornano a farsi gli affari degli altri con le loro “ciacole” e storie strappa-risate, accompagnate dalle musiche dell’orchestrina del Teatro delle Arance.

Con il nuovo spettacolo Betoneghe D.O.C. (De Origine Casaina) la comicità veneta giunge al suo massimo con nuovi sketch, episodi e ambientazioni.

Le “betoneghe” sono tre donne riservate che “per puro caso” vengono sempre a conoscenza dei fatti degli altri; vorrebbero tanto non spettegolare, ma la loro natura le rende particolarmente colloquiali. “Essere betoneghe” infatti è un modo ben preciso di essere, di dire e di porsi con gli altri e Silvana, Renata e Franca lo sono. Spesso anche fuori dalle scene!

Raccontando fatti di vita quotidiana, le protagoniste catturano il pubblico al punto che si arriva a scordarsi di essere in un teatro, ma ci si sente proiettati in un ambiente familiare, in luoghi e situazioni di ogni giorno, che tutti – chi più o chi meno – frequentiamo. Si passa dalle liti con i mariti al mangiare e ingrassare, dal servizio di volontariato in parrocchia al sistemarsi dalla parrucchiera; insomma, tutto è solo un pretesto per poter sempre e solo “spettegolare".

Il Festival è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

La direzione artistica è a cura di Maurizio Camardi mentre l'organizzazione generale è affidata alla Scuola di Musica Gershwin che ha attivato per questo progetto un importante network con diverse associazioni e operatori culturali tra cui INAF, Veneto Jazz, I Solisti Veneti, Orchestra di Padova e del Veneto, Dal Vivo Eventi, Dance4Fun, MareAltoTeatro, Play APS, Tempi e Ritmi, Associazione Filosofia di Vita, Il Cantiere delle donne, Associazione Giuseppe Verdi, Free Line ASD, Padova Tango Festival e Plastic Free Onlus.

Sponsor del festival saranno BCC Veneta, Tecno Crane, Stylplex e Roberto Callegari Gioielli, a cui si affiancano i partner Giuriolo & Pandolfo Assicuratori, Garden Cavinato, Hotel Europa e Bar Mantegna; media partner: Radio Bellla&Monella, Radio Gelosa, Quadro Advertising, Fotoclub Padova.

Per informazioni

Le prevendite sono disponibili nei principali circuiti online (Vivaticket, Ticketone).

Per informazioni 342 8598987 - eventi@castellofestival.it

Per informazioni dettagliate sul programma, i prezzi dei biglietti e le modalità di partecipazione agli eventi si rimanda

al sito ufficiale www.castellofestival.it o alla consultazione della pagina Facebook CastellofestivalPadova

Entrata Ingresso a pagamento, se non diversamente indicato nel sito della rassegna.

Info web

https://www.padovanet.it/evento/castello-festival-2024

https://www.castellofestival.it/

https://www.facebook.com/Castellofestivalpadova

Foto articolo da https://www.castellofestival.it/