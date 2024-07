Castello Festival 2024: gli appuntamenti della settimana

Continua la rassegna estiva "Castello Festival 2024" ospitata dal primo luglio al primo agosto in piazza Eremitani, dal 18 agosot al 15 settembre al Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann

Di seguito gli appuntamenti della settimana.

PIAZZA EREMITANI

piazza Eremitani | Padova

MICHELE PLACIDO, I SOLISTI VENETI, GIULIANO CARELLA & FILOMENA MORETTI

Il mito di Don Chisciotte

Michele Placido voce recitante

Filomena Moretti chitarra

Giuliano Carella direttore

I Solisti Veneti

testo dal romanzo di Miguel de Cervantes

adattamento teatrale di Umberto Curi

musiche di Paisiello, Telemann, Vivaldi, Boccherini, Grieg

in collaborazione con I Solisti Veneti e AidaStudioProduzioni

coordinamento artistico a cura di Elena Marazzita

prima assoluta

Michele Placido interpreta il testo di Miguel de Cervantes curato dal filosofo Umberto Curi.

Il racconto in prosa si intreccia con il suono potente e inconfondibile de I Solisti Veneti, diretti da Giuliano Carella, impreziosito dalla chitarra di Filomena Moretti. La fervida immaginazione e l’amore per i romanzi cavallereschi trasformano un comune signorotto di campagna in un intramontabile eroe.

I Solisti Veneti, nel loro 65.mo anniversario, incontrano uno dei più grandi attori di teatro e cinema italiani portando in scena, in un vortice di parole, sinfonie, danze scatenate e struggenti melodie elegiache, questa romantica, utopica, comica, commovente e sempre attuale storia di follia.

clicca qui per continuare a leggere

BIGLIETTI:

Poltronissima numerata Sostenitore: euro 25

Poltronissima numerata: euro 20

Poltrona non numerata Intero: euro 15

Poltrona non numerata Ridotto: euro 10

Poltrona non numerata Bambini under 12: euro 5

Poltrona non numerata Studenti Conservatorio e Università: euro 3

PREVENDITE:

I Solisti Veneti – Piazzale Pontecorvo 4/A – Padova

Gabbia Dischi – via Dante 8 – Padova

online su www.solistiveneti.it

INFORMAZIONI:

049 666128 - info@solistiveneti.it

Giovedì 18 luglio 2024 | ore 21.15

PIAZZA EREMITANI

piazza Eremitani | Padova

CREEDENCE CLEARWATER REVIVED

feat. JOHNNY “GUITAR“ WILLIAMSON

European Summer Tour 2024

Johnny “Guitar” Williamson chitarra

Wally Day batteria

Chris Allen basso

Bernard Southern voce e chitarra

in collaborazione con Tempi e Ritmi

prima regionale

Con circa trent’anni di tournée all’attivo, i Creedence Clearwater Revived arrivano a Padova per portare nella splendida cornice di Piazza Eremitani i suoni e le atmosfere rock dei Creedence Clearwater Revival, band californiana fondata nel 1967 dai fratelli John e Tom Fogerty, conosciuta e amata da tutti gli appassionati di rock.

clicca qui per continuare a leggere

BIGLIETTI:

Poltronissima numerata: euro 23 + d.p.

Poltrona non numerata: euro 20 + d.p.

PREVENDITE:

Cartoleria “C’era una volta” – via Asolo 9 – Padova

Gabbia Dischi – via Dante 8 – Padova

Circuito Vivaticket (punti vendita e online)

INFORMAZIONI:

351 9220080

tempieritmi@gmail.com

---

Il Festival è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

La direzione artistica è a cura di Maurizio Camardi mentre l'organizzazione generale è affidata alla Scuola di Musica Gershwin che ha attivato per questo progetto un importante network con diverse associazioni e operatori culturali tra cui INAF, Veneto Jazz, I Solisti Veneti, Orchestra di Padova e del Veneto, Dal Vivo Eventi, Dance4Fun, MareAltoTeatro, Play APS, Tempi e Ritmi, Associazione Filosofia di Vita, Il Cantiere delle donne, Associazione Giuseppe Verdi, Free Line ASD, Padova Tango Festival e Plastic Free Onlus.

Sponsor del festival saranno BCC Veneta, Tecno Crane, Stylplex e Roberto Callegari Gioielli, a cui si affiancano i partner Giuriolo & Pandolfo Assicuratori, Garden Cavinato, Hotel Europa e Bar Mantegna; media partner: Radio Bellla&Monella, Radio Gelosa, Quadro Advertising, Fotoclub Padova.

Per informazioni

Le prevendite sono disponibili nei principali circuiti online (Vivaticket, Ticketone).

Per informazioni 342 8598987 - eventi@castellofestival.it

Per informazioni dettagliate sul programma, i prezzi dei biglietti e le modalità di partecipazione agli eventi si rimanda

al sito ufficiale www.castellofestival.it o alla consultazione della pagina Facebook CastellofestivalPadova

Entrata Ingresso a pagamento, se non diversamente indicato nel sito della rassegna.

Info web

https://www.padovanet.it/evento/castello-festival-2024

https://www.castellofestival.it/

https://www.facebook.com/Castellofestivalpadova

Foto articolo da https://www.castellofestival.it/