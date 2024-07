Castello festival 2024: "Il mito di Don Chisciotte" con Michele Placido, I Solisti Veneti, Giuliano Carella & Filomena Moretti

Concerto

“Il mito di Don Chisciotte”

16 luglio 2024 – 21.15

Padova - Piazza Eremitani

I SOLISTI VENETI diretti da GIULIANO CARELLA

con la partecipazione di

MICHELE PLACIDO, voce recitante

FILOMENA MORETTI, chitarra

in collaborazione con il Castello Festival e Aida Studio Produzioni

adattamento teatrale, testo dal romanzo di Miguel de Cervantes a cura di

UMBERTO CURI

Musiche di

Paisiello, Telemann, Geminiani, Boccherini, Grieg.

Dettagli

Dopo Paolo Fresu, Paolo Hendel e il Premio Oscar Nicola Piovani, I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella ritornano sul palco del Castello Festival di Padova con Michele Placido, uno degli attori e registi italiani più amati dal pubblico di cinema e teatro, e il Professor Umberto Curi, uno dei massimi filosofi contemporanei.

Il 16 luglio, alle ore 21,15 in Piazza Eremitani, il grande interprete sarà protagonista dello spettacolo, in prima assoluta, “Il Mito di Don Chisciotte”, realizzato da I Solisti Veneti, nel loro 65.mo anniversario, in collaborazione con il Castello Festival e con Aida Studio Produzioni.

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, il nostro Don Chisciotte della Mancia fu scritto dallo spagnolo Miguel de Cervantes Saavedra e pubblicato in due volumi nel 1605 e nel 1615. Come ebbe a dire Gustave Flaubert, il Don Chisciotte è un esempio magistrale della fusione tra illusione e realtà. Mentre Heinrich Heine colloca l’invenzione del romanzo moderno, di cui Flaubert è tra i massimi cantori, proprio nel Don Chisciotte.

Dostoevskij nelle Memorie del sottosuolo, scrive: se non avessimo i libri non sapremmo cosa desiderare. E il grande mediatore del desiderio di Don Chisciotte sono per l’appunto i libri di cavalleria.

Don Chisciotte li legge così avidamente “che arrivò a trascurare l’amministrazione della sua proprietà”. E infatti il curato e il barbiere andranno nella sua biblioteca, prenderanno tutti i libri e li bruceranno convinti di poterlo salvare dalla fascinazione che queste storie hanno avuto su di lui.

Michael Foucault, parlando di Don Chisciotte, infatti scriveva: “Chisciotte vuole essere fedele al libro che è divenuto, lui stesso è il proprio libro, è in carne ed ossa”.

Chi meglio di un filosofo può introdurci alla suggestione di un romanzo che si presenta da subito come un libro nel libro?

Come spiegare la follia di chi sogna una vita diversa tanto da riscrivere la propria?

Umberto Curi non solo ha rimaneggiato il testo che sarà letto da Michele Placido ma sarà lo stesso filosofo in apertura dello spettacolo a spiegarci come può una fervida immaginazione - e l’amore per i romanzi cavallereschi - trasformare un comune signorotto di campagna in un eroe.

E se Michele Placido interpreta il testo di Miguel de Cervantes curato dal filosofo Umberto Curi, il racconto in prosa si intreccerà con il suono potente e inconfondibile de I Solisti Veneti, diretti da Giuliano Carella, impreziosito dalla chitarra di Filomena Moretti.

Michele Placido, è Vincitore di un Orso d'argento per il miglior attore non protagonista nel film Ernesto di Salvatore Samperi e di ben 7 Nastri d’argento, 5 David di Donatello e 3 Globi d’oro. È stato diretto da diversi dei più grandi registi italiani, come Amelio, Bellocchio, Comencini, Ferreri, Festa Campanile, Lavia, Milani, Monicelli, Montaldo, Moretti, Risi, Rosi, Tornatore, Wertmüller, i fratelli Taviani, solo per citarne alcuni. A livello internazionale è noto anche per il ruolo dell'eroe antimafia Corrado Cattani, interpretato nelle prime quattro stagioni dello sceneggiato televisivo La piovra.

Filomena Moretti è da anni la chitarra solista prediletta dall’orchestra padovana. Considerata dal pubblico e dalla critica uno dei talenti più grandi e comunicativi della chitarra classica, è nata a Sassari nel 1973 e ha compiuto i suoi studi musicali con i M. Roberto Masala e Ruggero Chiesa. Hanno scritto di lei le più importanti riviste e i giornali di diversi paesi europei.

In tanti si sono cimentati non solo nell’analisi del Don Chisciotte ma anche nella dedica di riflessioni, musiche e brani, da importanti compositori del passato, come Paisiello e Telemann, fino al cantautore Guccini che in una sua canzone racconta di Chisciotte che spiega al suo scudiero che anche lui un tempo era un realista ma poi ha scoperto che essere idealisti è molto più importante.

Ecco che allora la musica scelta dai Solisti per questa serata ruota in qualche modo attorno alle opere che furono dedicate al nostro eroe. Di Paisiello ascolteremo la Sinfonia dall’opera “Don Chisciotte della Mancia” così come di Telemann alcuni brani tratti dalla Suite “Don Quichotte”. Anche il tema della follia verrà proposto in chiave agiografica con il Concerto grosso in re minore “sulla Follia di Arcangelo Corelli” op. 5 n. 12 di Geminiani e il travolgente “Fandango” dal Quintetto n. 4 G448 per chitarra e archi di Boccherini. La serata si chiude sulle note di Grieg con la struggente “Våren” (L’ultima primavera”) Elegia per archi op. 34.

Una scelta musicale che affonda quindi le radici nella storia delle composizioni riservate al Don Chisciotte ma che costeggia anche i mari perigliosi della follia per approdare poi all’elegia. Una chiusura perfetta che testimonia l’altro aspetto importantissimo dell’uomo Don Chisciotte: la sua immensa tensione spiritale verso i grandi temi della giustizia, della verità, della bellezza.

Info e prenotazioni

https://solistiveneti.it/eventi/il-mito-di-don-chisciotte/

Biglietti

25 euro poltronissime sostenitore numerate

20 euro poltronissime numerate

15 euro intero non numerato

10 euro ridotto (under 18, over 65)

5 euro ridotto bambini under 12

3 euro ridotto studenti Università e Conservatorio

Info web

https://www.padovanet.it/evento/castello-festival-2024

https://www.castellofestival.it/

https://www.facebook.com/Castellofestivalpadova

Foto articolo da https://www.castellofestival.it/