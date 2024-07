Castello Festival 2024: gli appuntamenti della settimana

Continua la rassegna estiva "Castello Festival 2024" ospitata dal primo luglio al primo agosto in piazza Eremitani, dal 18 agosot al 15 settembre al Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann

Di seguito gli appuntamenti della settimana.

PIAZZA EREMITANI

Piazza Eremitani | Padova

* in caso di pioggia il concerto si terrà presso la Sala dei Giganti al Liviano

CHARLES LLOYD SKY QUARTET

featuring Jason Moran, Larry Grenadier and Eric Harland

Charles Lloyd sassofoni, flauto

Jason Moran pianoforte

Larry Grenadier contrabbasso

Eric Harland batteria

in collaborazione con Associazione Culturale Miles / Padova Jazz

Charles Lloyd sta vivendo una seconda giovinezza musicale: nelle sue performance degli ultimi anni si percepisce una vibrazione che pare l’eco della spiritualità coltraniana, all’interno di un jazz dalla matrice vigorosa e dallo slancio solistico decisamente anticonformista.

Ma riavvolgiamo il nastro: Lloyd nasce a Memphis nel 1938 e inizia a suonare il sax già all’età di nove anni. Suo primo mentore è Phineas Newborn, pianista tra i più stupefacenti (e non adeguatamente noti) della storia della musica afroamericana, che accoglie il giovane Charles nella sua band. Gli esordi sono comunque soprattutto nel giro del blues, quello giusto: appena dodicenne suona già al fianco di B. B. King, Howlin’ Wolf, Johnny Ace.

BIGLIETTI:

Platea non numerata Intero: 30 euro + d.p.

Platea non numerata Ridotto studenti under 26 e over 65: 25 euro + d.p.

PREVENDITE:

Circuito Ticketmaster

INFORMAZIONI:

347 7580904

info@padovajazz.com – www.padovajazz.com

Giovedì 25 luglio 2024 | ore 21.15

PIAZZA EREMITANI

Piazza Eremitani | Padova

MARCO E PIPPO Trio Comico

AVANTiNTRio

di e con Marco Zuin, Filippo Borille e Gaetano Ruocco Guadagno

co-autore Dario Tajetta

nuova produzione 2024

Avantintrio è il titolo del nuovo spettacolo del trio comico Marco e Pippo, un gioco di parole che non solo rafforza ulteriormente l’identità di un unico essere comico a tre teste, ma allo stesso tempo richiama e racconta il concetto di movimento. Lo spettacolo è infatti un viaggio “avanti e indrio” per il Veneto, per raccontare le bellezze e le caratteristiche del nostro territorio anche a chi veneto non è.

L’uso della lingua veneta dialettale rappresenta la cifra stilistica nel trio: sapientemente usata e amata come caratteristica espressiva di un territorio, concorre a potenziare la natura dei personaggi e viene apprezzata da un pubblico sempre più vasto, anche delle altre regioni d’Italia.

BIGLIETTI:

Poltronissima numerata: 30 euro + d.p.

Poltrona non numerata: 20 euro + d.p.

PREVENDITE:

Gabbia Dischi – via Dante 8 – Padova

Circuito Vivaticket (punti vendita e online)

INFORMAZIONI:

342 8598987

eventi@castellofestival.it

Venerdì 26 luglio 2024 | ore 21.15

PIAZZA EREMITANI

piazza Eremitani | Padova

YAMANDU COSTA

In concerto

in collaborazione con Veneto Jazz

Castello Festival chiude la programmazione del mese di luglio in Piazza Eremitani con uno dei più grandi talenti della scena musicale internazionale, il chitarrista e compositore brasiliano Yamandu Costa.

Classe 1980, ha iniziato a studiare all’età di sette anni con il padre Algacir Costa, leader del gruppo “Os Fronteiriços”, continuando successivamente gli studi con Lúcio Yanel, un virtuoso argentino trapiantato in Brasile.

BIGLIETTI:

Platea non numerata Intero: 25 euro + d.p.

Platea non numerata Ridotto studenti under 26 e over 65: 20 euro + d.p.

PREVENDITE:

Circuito TicketOne (punti vendita e online)

INFORMAZIONI:

366 2700299

jazz@venetojazz.com

Il Festival è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

La direzione artistica è a cura di Maurizio Camardi mentre l'organizzazione generale è affidata alla Scuola di Musica Gershwin che ha attivato per questo progetto un importante network con diverse associazioni e operatori culturali tra cui INAF, Veneto Jazz, I Solisti Veneti, Orchestra di Padova e del Veneto, Dal Vivo Eventi, Dance4Fun, MareAltoTeatro, Play APS, Tempi e Ritmi, Associazione Filosofia di Vita, Il Cantiere delle donne, Associazione Giuseppe Verdi, Free Line ASD, Padova Tango Festival e Plastic Free Onlus.

Sponsor del festival saranno BCC Veneta, Tecno Crane, Stylplex e Roberto Callegari Gioielli, a cui si affiancano i partner Giuriolo & Pandolfo Assicuratori, Garden Cavinato, Hotel Europa e Bar Mantegna; media partner: Radio Bellla&Monella, Radio Gelosa, Quadro Advertising, Fotoclub Padova.

Foto articolo da https://www.castellofestival.it/