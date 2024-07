Castello Festival 2024: gli appuntamenti della settimana

Continua la rassegna estiva "Castello Festival 2024" ospitata dal primo luglio al primo agosto in piazza Eremitani, dal 18 agosot al 15 settembre al Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann

Di seguito gli appuntamenti della settimana.

Lunedì 8 luglio 2024 | ore 21.15

PIAZZA EREMITANI

piazza Eremitani | Padova

PAOLO FRESU | OMAR SOSA | CLACSON SMALL ORCHESTRA | ERNESTTICO

Paolo Fresu tromba, filicorno, effetti

tromba, filicorno, effetti Omar Sosa pianoforte, tastiere, effetti

pianoforte, tastiere, effetti Maurizio Camardi sax soprano e duduk

sax soprano e duduk Ettore Martin sax tenore

sax tenore Edoardo Brunello sax alto

sax alto Luca Ardini sax alto

sax alto Yuri Argentino sax baritono

sax baritono Ernesttico percussioni

in collaborazione con Associazione Play, Pannonica e Kinomusic

prima assoluta

L’ambasciatore del jazz italiano nel mondo – il trombettista Paolo Fresu – torna a Castello Festival in un concerto-evento che lo vedrà sul palco di Piazza Eremitani con il pianista cubano Omar Sosa, la Clacson Small Orchestra diretta da Maurizio Camardi e il percussionista Ernesttico.

Una formazione che cambia il modo più tradizionale di “sentire” la musica e che riunirà sul palco 8 artisti capaci di proporre un repertorio dove parti improvvisate e parti scritte si fondono in perfetta sintonia.

BIGLIETTI:

Platea non numerata: euro 20 + d.p.

PREVENDITE:

Gabbia Dischi – via Dante 8 - Padova

Circuito Vivaticket (punti vendita e online)

INFORMAZIONI:

342 8598987

eventi@castellofestival.it

Venerdì 12 luglio 2024 | ore 21.15

PIAZZA EREMITANI

piazza Eremitani | Padova

STEFANO MASSINI

L’alfabeto delle emozioni

di e con Stefano Massini

produzione Savà srl

in collaborazione con MAT Teatro

Noi siamo quello che proviamo e raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma come farlo, in un momento che sembra confondere tutto con tutto, perdendo i confini fra gli stati d’animo?

Ci viene detto che siamo degli analfabeti emotivi, e proprio da qui parte Stefano Massini – lo scrittore così amato per i suoi racconti in tv del giovedì sera a “Piazza Pulita” – per un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci.

In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia...), Massini trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro.

Scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni.

BIGLIETTI:

Platea non numerata: euro 20 + d.p.

PREVENDITE:

Gabbia Dischi – via Dante 8 – Padova

Circuito Vivaticket (punti vendita e online)

INFORMAZIONI:

342 8598987

eventi@castellofestival.it

Sabato 13 luglio 2024 | ore 21.15

PIAZZA EREMITANI

Piazza Eremitani | Padova

GIOVANNI SCIFONI

FRA’: San Francesco, la superstar del Medioevo

di e con Giovanni Scifoni

musiche originali Luciano Di Giandomenico

strumenti antichi Luciano Di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli

regia di Francesco Ferdinando Brandi

una coproduzione Teatro Carcano, Mismaonda, Viola Produzioni

in collaborazione con MAT Teatro

Come si fa a parlare di San Francesco D’Assisi senza essere mostruosamente banali? Come farò a mettere in scena questo spettacolo senza che sembri una canzone di Jovanotti? Se chiedo a un ateo anticlericale “dimmi un santo che ti piace”, lui dirà: Francesco. Perché tutti conoscono San Francesco? Perché sono stati scritti decine di migliaia di testi su di lui? Perché è così irresistibile? E perché proprio lui? Non era l’unico a praticare il pauperismo. In quell’epoca era pieno di santi e di movimenti eretici che avevano fatto la stessa scelta estrema, che aveva di speciale questo coatto di periferia piccolo borghese frikkettone che lascia tutto per diventare straccione?

Aveva di speciale che era un artista. Forse il più grande della storia. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari. Erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, citando a memoria brani dalle chanson de geste, stravolgendone il senso, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo.

BIGLIETTI:

Platea non numerata: euro 25 + d.p.

PREVENDITE:

Gabbia Dischi – via Dante 8 – Padova

Circuito Vivaticket (punti vendita e online)

INFORMAZIONI:

342 8598987

eventi@castellofestival.it

Il Festival è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

La direzione artistica è a cura di Maurizio Camardi mentre l'organizzazione generale è affidata alla Scuola di Musica Gershwin che ha attivato per questo progetto un importante network con diverse associazioni e operatori culturali tra cui INAF, Veneto Jazz, I Solisti Veneti, Orchestra di Padova e del Veneto, Dal Vivo Eventi, Dance4Fun, MareAltoTeatro, Play APS, Tempi e Ritmi, Associazione Filosofia di Vita, Il Cantiere delle donne, Associazione Giuseppe Verdi, Free Line ASD, Padova Tango Festival e Plastic Free Onlus.

Sponsor del festival saranno BCC Veneta, Tecno Crane, Stylplex e Roberto Callegari Gioielli, a cui si affiancano i partner Giuriolo & Pandolfo Assicuratori, Garden Cavinato, Hotel Europa e Bar Mantegna; media partner: Radio Bellla&Monella, Radio Gelosa, Quadro Advertising, Fotoclub Padova.

