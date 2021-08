Castello Festival con Gaga Goes e Honolulu all’arena Live del Gran teatro Geox

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/914062562477496/

Domenica 12 settembre 2021

ore 21

all'Arena Live Geox

via Tassinari, 1 | Padova

in programma

Gaga Goes ft. Honolulu

Settimino della Gaga Symphony Orchestra ft. Honolulu Quartet

Dopo il sold out del concerto del 2020, la Gaga Symphony Orchestra torna ad esibirsi per Castello Festival nella formazione cameristica del settimino, eccezionalmente affiancata dalle voci dell’Honolulu Quartet.

Dai Beatles ai Queen, da Olivia Rodrigo a Orietta Berti, le travolgenti pop vibes della Gaga Symphony Orchestra si intrecceranno alle armonizzazioni corali dell’Honolulu Quartet, quartetto di voci a cappella in grado di spaziare dal più antico repertorio sacro fino al moderno swing, con influenze e contaminazioni dalle tradizioni popolari europee.

Una prima assoluta da non perdere sotto la direzione dell’inconfondibile movimento d’anca del M° Simone Tonin.

#gagagoeshonolulu #gagasymphony #honoluluquartet

Gaga Symphony Orchestra

La Gaga Symphony Orchestra, ensemble veneto di giovani professionisti, tutti under 35, diretto dal maestro Simone Tonin (classe 1992), è noto per proporre nei suoi spettacoli un originalissimo repertorio pop e dance capace di divertire spettatori di ogni età all’insegna dell’alta qualità artistica. Dai classici evergreen alle ultime hit trasmesse alla radio e sul web, il risultato è un entusiasmo dirompente che coinvolge e contagia il pubblico durante ogni concerto.

Dal 2012 ad oggi la GSO ha realizzato oltre 100 spettacoli in Italia e all’estero (Mosca, Berlino, Cairo, Malabo in Guinea Equatoriale), nelle location più varie e diversificate, tra cui anche club e discoteche, collezionando numerosi sold out e dimostrando versatilità ed ecletticità nella propria proposta artistica. Un esempio è lo straordinario concerto-evento tenuto nel maggio 2019 al Teatro Dal Verme di Milano dall’inconfondibile sapore symphonic-pop: “DANCERS IN CONCERT”, arricchito dalle performance di altissimo livello dei Primi ballerini Martina Arduino e Claudio Coviello e dei Solisti Vittoria Valerio e Marco Agostino provenienti da uno dei più prestigiosi corpi di ballo al mondo, il Teatro alla Scala di Milano, eccezionalmente coreografati dall’artista internazionale Marco Pelle.

Oltre alla partecipazione alle note trasmissioni televisive Italia’s Got Talent e X-Factor (Home Visit con Mara Maionchi), l’Orchestra vanta importanti collaborazioni con numerosi artisti della scena pop italiana, sia per registrazioni in studio che per esibizioni live, tra cui Tommaso Paradiso, Michele Bravi, Chiara Galiazzo, Gioevan, Patrizia Laquidara e Patty Pravo.

In particolare, per l’estate 2019, da giugno a settembre, la GSO ha accompagnato con la formazione da 40 elementi Francesco De Gregori nel suo nuovo tour estivo “DE GREGORI & ORCHESTRA - GREATEST HITS LIVE”, esibendosi nelle location più prestigiose d’Italia, tra cui le Terme di Caracalla, il Teatro antico di Taormina e l’Arena di Verona, con straordinario successo di critica e pubblico.

Ad avvalersi delle performance della Gaga Symphony Orchestra anche importanti aziende e brand come American Express, Calzedonia, Discovery Channel, Intimissimi, Juventus, Pinko e UnipolSai.

Nella formazione del settimino:

Eleonora De Poi - primo violino

Sofia Di Mambro - secondo violino

Davide Cattazzo - viola

Davide Pilastro - violoncello

Matteo Zabadneh - Contrabbasso

TBA - pianoforte e tastiera

Andrea Bacci - batteria e percussioni

???

Honolulu Quartet

Honolulu Quartet nasce in una piccola stanza nell’estate del 2014 dall’incontro di quattro amici non ancora ventenni. Nella passione del canto a cappella trovano “l’espressività che nessuno strumento ci aveva dato finora” (Tommaso).

La peculiarità del quartetto sta nella grande varietà degli stili e dei generi: grazie alla versatilità delle voci l’Honolulu Quartet sa spaziare dal più antico repertorio sacro tanto importante nella storia italiana fino al moderno swing, con influenze e contaminazioni dalle tradizioni popolari europee, prediletta quella irlandese.

Con competenza e dedizione, il quartetto elabora e armonizza ogni canto sulle corde e sulle peculiarità di ogni voce.

Affiatamento e amicizia sono la componente fondamentale per il caratteristico e inconfondibile timbro che distingue il quartetto.

In 6 anni di attività il quartetto ha eseguito più di 150 concerti in Italia, Francia, Lussemburgo, Belgio, Germania, Irlanda, Repubblica Ceca.

L’Honolulu Quartet ha inciso il primo disco “One for Honolulu” nel 2015, a seguire nel 2016 il disco natalizio “Panettone” e nel 2018 un disco interamente dedicato al repertorio irlandese.

Tommaso Antonio Giacon - tenore

Pietro Andrigo - tenore

Francesco Valandro - baritono

Tommaso Piron - basso

Biglietti

Intero: 22 euro

Ridotto fino a 29 anni: 10 euro

Ridotto bambini dai 6 ai 10 anni: 5 euro

esclusi diritti di prevendita

Prevendite

Ticketmaster (punti vendita e online)

Servizi della location:

Arena spettacoli all’aperto con posti a sedere distanziati in platea

Ampio parcheggio gratuito

Area food & beverage

Servizi igienici anche per disabili

Info

info@gagasymphonyorchestra.com

Rassegna promossa da:

Comune di Padova Assessorato alla Cultura, Padova Cultura

con il contributo di:

Fondazione Cariparo

Direzione artistica e organizzativa:

Maurizio Camardi, Scuola di Musica Gershwin

In collaborazione con:

Gaga Symphony Orchestra

Main sponsor:

IN’s Mercato

SPONSOR:

Banca Patavina, BAAP Bergamaschi, Stylplex, Giuriolo & Pandolfo Assicuratori

Media partner:

Radio Bellla&Monella, Radio Gelosa, Quadro Advertising

Hospitality Partner:

Hotel Crowne Plaza Padova

Programma completo:

https://www.castellofestival.it/

Info web

https://www.padovaoggi.it/eventi/castello-festival-2021-prgoramma-estate-spettacoli-geox-padova-13-luglio-15-settembre.html

Foto articolo da evento Facebook.

