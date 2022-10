Il castello delle Zucche, un mese di eventi a Cervarese Santa Croce

Prezzo non disponibile

Siete pronti a vivere un Pumpkin Patch fuori dal comune? Al Castello di San Martino della Vaneza da sabato 8 ottobre spunteranno centinaia di zucche all'interno delle mura medievali, creando un allestimento davvero unico!

Nei weekend di ottobre potrete accedere liberamente al Castello delle Zucche e partecipare alle numerose attività e laboratori per bambini (e non solo).

Nel Parco del castello, invece, troverete i giochi in legno di una volta e i dolcissimi alpaca di Yama Ranch.

Programma dell’evento in continuo aggiornamento. Consultalo periodicamente;)

Sabato 8-15-22-29 ottobre

Ingresso libero dalle 10 alle 18

Il Castello delle Zucche

Area Mercatino della Zucca

Laboratorio Creativo “Personalizza la tua Zucca” (5 euro a bambino, zucca esclusa - acquistabile in loco) Laboratorio con posti limitati. Per bambini di tutte le età.

Prenotazioni: info@castellosanmartinodellavaneza.it

Punto ristoro sempre aperto per colazioni-spuntini-aperitivi

Domenica 9-16-23-30 ottobre

Ingresso libero dalle 10 alle 18

Il Castello delle Zucche

Area Mercatino della Zucca

Passeggiate con gli Alpaca

Area Giochi di Legno

Laboratori e esperienze

Ore 10/10.30/13/13.30 Laboratorio Creativo Libero “Personalizza la tua Zucca” Ingresso (5 € a bambino, zucca esclusa - acquistabile in loco). Laboratorio con posti limitati. Per bambini di tutte le età.

Prenotazioni: info@castellosanmartinodellavaneza.it

Alle ore 11/14/15.30

ALPACA DAY - Merenda con gli alpaca 12 euro a persona (merenda inclusa). Laboratorio con posti limitati. Per bambini e adulti di tutte le età.

Prenotazioni: info@castellosanmartinodellavaneza.it

DOMENICA 9: Ore 11.30/15 Cantastorie - Cantazucche 5 € euro a persona. Per bambini di tutte le età.

Prenotazioni: info@castellosanmartinodellavaneza.it

DOMENICA 16: Ore 11.30/15 Laboratorio di intaglio della zucca 8 euro a persona (zucca esclusa). Laboratorio con posti limitati.

Prenotazioni: info@castellosanmartinodellavaneza.it

DOMENICA 23: Ore 11/15 “Tutta da Mangiare!”Laboratorio di cucina per bambini 10 euro a persona (zucca esclusa - acquistabile in loco). Laboratorio con posti limitati. Per bambini tra i 6 e 14 anni)

Prenotazioni: info@castellosanmartinodellavaneza.it

SABATO 29: Ore 15/17 Cantastorie - Cantazucche 5 € euro a persona. Per bambini di tutte le età.

Prenotazioni: info@castellosanmartinodellavaneza.it

DOMENICA 30: Ore 16 “Dolcetto o Scherzetto?” Caccia al Tesoro itinerante con personaggi a tema e dolci premi 12 euro a persona.

Per bambini e adulti di tutte le età.

Prenotazioni: info@castellosanmartinodellavaneza.it

+

Ore 11.30/15 Laboratorio di intaglio della zucca 8 euro a persona (zucca esclusa - acquistabile in loco). Laboratorio con posti limitati.

Prenotazioni: info@castellosanmartinodellavaneza.it

Laboratori a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria alla mail info@castellosanmartinodellavaneza.it ( indicando nome-cognome + lab + orario)

Punto ristoro sempre aperto per colazioni-spuntini-aperitivi.

LUNEDÌ 31 ottobre: Ore 11 “Lettura da Brividi” Lettura e Laboratorio Teatrale 5 euro a persona. Per tutte le età.

Prenotazioni: info@castellosanmartinodellavaneza.it

+

Ore 16.30 “Bice e i segreti del fuoco sacro” Visita spettacolo itinerante per adulti e bambini.

Viaggio Immersivo tra le ritualità di origine celtica e le leggende del Castello di San Martino. A guidarci Bice, l'anima perduta del luogo, danzatrici erranti e presenze misteriose.

Per tutte le età. Posti Limitati. Partecipazione: 10 euro adulti, 7 euro bambini.

Prenotazioni: info@castellosanmartinodellavaneza.it

MARTEDÌ 1 novembre: IL CASTELLO DELLE ZUCCHE - SPECIALE HALLOWEEN (info in arrivo nei prossimi giorni)

Evento realizzato in collaborazione con POP CORNER ACADEMY e YAMA RANCH

Foto articolo da evento facebook