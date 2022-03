Casting per cortometraggio contro la violenza sulle donne

Il giorno 16 marzo 2022 presso il Teatro de Inutile a Padova in via Agordat, 5 dalle 17 alle 19 si svolgerà il Casting per il cortometraggio "Una al giorno". Le riprese verranno effettuate a Venezia tra il mese di aprile e il mese di maggio.



Di seguito le figure richieste:

1 persona di sesso femminile tra i 25 ed i 35 anni

1 persona di sesso maschile tra i 25 ed i 35 anni

Per inviare la propria candidatura sarà necessario allegare:

numero di telefono del candidato

2 fotografie recenti: 1 PRIMO PIANO (anche selfie), 1 FIGURA INTERA non di tipo professionale, senza trucco/occhiali/cappello/filtr, con volto illuminato e su fondo neutro (es: parete monocolore, muro di mattoni…).

Foto di:

un documento d’identità valido, codice fiscale permesso di soggiorno valido, per coloro che non hanno cittadinanza italiana o della Comunità Europea.

La candidatura andrà inviata entro il 15 marzo 2022 esclusivamente via mail all'indirizzo casting@pregiat.it. Ulteriori informazioni rispetto all'orario di convocazione saranno fornite agli interessati via email. Info sul progetto www.about-life.it/una_al_giorno.html.