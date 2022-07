La luna e le costellazioni sul cielo del Catajo: appuntamento con l'astronomo al castello

Domenica 10 luglio 2022 - Alle ore 21. Una serata per scoprire la luna e il cielo con l’astronomo. In una notte dove la luna è quasi piena nella costellazione dello scorpione accoglieremo il suo sorgere, nell'attesa di vederla farsi più alta sopra l'orizzonte, osserveremo gli altri protagonisti del cielo estivo: le stelle più brillanti e alcune costellazioni zodiacali. Dalla Luna alle stelle e ancora più lontano: fino a dove ci possiamo spingere con il nostro sguardo? Lo scopriremo viaggiando in tutto il cielo visibile, facendo tappa fra storie mitologiche e curiosità storiche e scientifiche, passeggiando fra i giardini e le terrazze del Castello del Catajo. A seguire visita guidata dei saloni affrescati del piano nobile con guida del castello.

Evento in collaborazione con www.guardachecielo.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Adulti 14 euro

Bambini fino a 12 anni: 6 euro

Bambini fino a 5 anni ingresso gratuito

L'EVENTO COMPRENDE:

Visita autonoma del parco del castello

Visita con l'astronomo

Visita guidata al castello

PER INFO E PRENOTAZIONI: info@castellodelcatajo.it