Il Catajo per bambini e famiglie: fare festa nei castelli, l'evento a Battaglia

Venerdì 19 luglio 2024 - dalle ore 20.30

Con i suoi coloratissimi saloni decorati e le meravigliose terrazze panoramiche, il Castello del Catajo è da cinquecento anni il luogo delle feste e dei divertimenti! Una visita-gioco attiva pensata per bambini e famiglie, per scoprire la storia del castello e come si festeggiava nei secoli passati.

All’arrivo, a tutti i partecipanti verrà consegnata una mappa, per muoversi liberamente, come dei veri esploratori! Ad ogni tappa una nuova scoperta e una piccola sfida, e alla fine del percorso, se saremo stati bravi, vinceremo un piccolo gioco… per fare festa!

Ogni gruppo familiare potrà affrontare le varie tappe del percorso in autonomia, con l’ausilio dei propri smartphone attraverso la lettura dei codici QR, e di altro materiale che verrà consegnato all'arrivo.

Attività indicata per bambini dai 5 ai 10 anni. Bambini e genitori giocheranno insieme.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite questa pagina: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-castello-per-bambini-e-famiglie-caccia-al-tesoro-serale-926467989697

Turni ad ingresso scaglionato ogni 15 minuti. La prenotazione è gratuita, il saldo si effettua il giorno dell'evento, all'arrivo in biglietteria.

Biglietti

Adulti: 10 euro

Bambini da 5 a12 anni: 6 euro

Bambini fino a 4 anni: gratuito

Cosa portare con sé

Scarpe comode ed almeno 1 adulto con uno smartphone con la batteria carica.

Maltempo

In caso di pioggia l'evento verrà annullato.

Per informazioni: info@castellodelcatajo.it

