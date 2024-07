“Il Catajo mai visto” con le luci serali, la speciale visita a Battaglia

Il 13 agosto, ore 21, visita guidata “Il Catajo mai visto” con le luci serali.

Occasione per partecipare, con le scenografiche luci serali, ad un percorso di 1h45min / 2h, con una guida, che accompagnerà i visitatori nella visita del piano nobile rinascimentale con gli affreschi di Zelotti (oltre a scale scavate nella roccia, terrazze panoramiche e cortili monumentali), ed il secondo piano ottocentesco, con le stanze private degli arciduchi Asburgo-Este, mai aperte al pubblico fino ad oggi.

Data la capienza ridotta degli spazi, è necessario acquistare il biglietto in anticipo tramite il portale Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-catajo-mai-visto-con-le-luci-della-sera-929888460417

Quanto costa

Adulti: 18 euro

Bambini 6-12 anni: 13 euro

Attenzione

La visita ai 2 diversi piani prevede la salita a piedi di molte rampe di scale, che rendono la visita non adatta a tutte le tipologie di pubblico.

Non sono presenti ascensori.

Per questo percorso non è consentito l’accesso con passeggini.

La visita si terrà anche in caso di maltempo.

Per informazioni: info@castellodelcatajo.it

Info web

Scopri tutti i nostri eventi per la stagione in corso: https://castellodelcatajo.it/i-nostri-eventi/

https://www.facebook.com/castellodelcatajo

https://castellodelcatajo.it/evento/il-catajo-mai-visto-con-le-luci-della-sera-2/

ttps://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-catajo-mai-visto-con-le-luci-della-sera-929888460417