Cattolici e politica, il prof. Stefano Zamagni riflette sul tema per il format "Dialoghi con l'Ucid"

Prosegue il calendario di incontri organizzati dalla Sezione di Padova dell’UCID per il format “Dialoghi con l’Ucid. I cattolici e la politica al centro della riflessione del Prof. Stefano Zamagni, economista, Presidente della Pontificia Accademia di Scienze Sociali, ispiratore e co-fondatore del movimento insieme.

L’appuntamento è in programma in diretta streaming sul canale Youtube UCID Padova, venerdì 12 marzo dalle ore 18.

«Nonostante possa sembrare un argomento destinato a soccombere a fronte di una attualità che incalza su orizzonti a breve – commenta il Presidente UCID Padova Massimo D’Onofrio nell’anticipare l’argomento – esistono molti eventi che testimoniano un interesse vivo; sono infatti nati di recente movimenti, associazioni, forum a cui fanno da corollario interviste, ricerche, sondaggi che trattano la materia. Due note a margine: il dibattito è soprattutto all'interno dell'area cattolica mentre per gli altri, quasi scaramanticamente, è ormai argomento chiuso; il confronto avviene da posizioni spesso polarizzate e intransigenti come solo le cose che bruciano possono giustificare. Il Professor Zamagni ci aiuterà a farci una idea sullo stato dell’arte. »

«Il tema del rapporto tra politica e ruolo dei cattolici è tornato all’attenzione in tempi recenti in seguito alla dimostrazione della incapacità del sistema politico di far fronte alle grandi sfide del momento – anticipa il Prof. Stefano Zamagni –. Il sistema dei partiti della seconda Repubblica ha tradito le aspettative in nome di un falso principio di laicità secondo cui la politica non si deve più curare dei valori fondanti: Libertà, Fraternità, Equità. In questo contesto i credenti sono chiamati a scendere in campo per mettere in atto una strategia, e quindi un progetto politico, che incarni e difenda questi valori».

Introduzione e saluti

Massimo D’Onofrio - presidente UCID Padova

Relazione “Vattolici e politica. Una rappresentanza dispersa”

Prof. Stefano Zamagni, Economista, Presidente della Pontificia Accademia di Scienze Sociali,

La “UCID – unione cristiana imprenditori dirigenti – sezione di padova” è un’Associazione privata di fedeli, regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, dalle norme di legge e dallo Statuto. Ad essa aderiscono Cristiani che siano Imprenditori, Dirigenti e Professionisti, organizzati come Federazione di SEZIONI aderenti alla “UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI”, formalmente costituite.

L’Associazione aderisce attraverso il rispettivo GRUPPO REGIONALE alla “UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – FEDERAZIONE NAZIONALE”, costituita il 31 gennaio 1947, si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuoverne la realizzazione per quanto di sua competenza nell’ambito di una sua autonomia di iniziativa, e a rispettare tutte le norme dello statuto e sue successive modifiche approvate a norma dì legge e di statuto. Tra le sue finalità: la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica; la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della dottrina Sociale della Chiesa; lo studio e l’attuazione di iniziative volte a conformare le opere ed attività degli iscritti ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa e ad assicurare un’efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell’impresa, ponendo la persona al centro dell’attività economica, favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà; la testimonianza cristiana dei Soci con le loro opere nelle imprese, nelle organizzazioni, nel contesto sociale.

