All'orto botanico la presentazione del libro "Cavalieri di fiori"

"Cavalieri di fiori" è il volume scelto per il primo appuntamento di Racconti della Natura KIDS, la nuova proposta dell'Orto botanico di Padova dedicata interamente a bambini e ragazzi. Alla presentazione del libro, edito da Camelozampa, seguirà un'attività ludico-didattica (età consigliata 8-12 anni) a cura dell'autrice Livia Rocchi.

Alberi e piante hanno fatto la loro comparsa sulla Terra prima dell’umanità. Sono artefici e custodi del nostro respiro, fonte di nutrimento, riparo e cura, sostegno economico, fucina di scoperte, da sempre protagonisti di miti e leggende, ma anche di appassionanti quanto incredibili storie vere. Le suggestioni delle gesta cavalleresche, in epoche e parti del mondo diverse, si intrecciano alla narrazione botanica, che racconta caratteristiche, utilità e possibilità offerte da vari tipi di piante.

L’evento è compreso nel biglietto di ingresso all’Orto botanico e si tiene all’aperto (in caso di maltempo, in uno spazio coperto). Per partecipare è richiesta la prenotazione online: https://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/cavalieri-di-fiori/.

Cavalieri di fiori è in vendita presso il bookshop dal 9 luglio. Al termine dell’evento è previsto un breve firmacopie. Maggiori informazioni: https://www.ortobotanicopd.it/it/cavalieri-di-fiori.