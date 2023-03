Stagione lirica al Piccolo Teatro: "Cavalleria Rusticana" e “Pagliacci” live da Salisburgo

Martedì 7 marzo, dalle ore 19.30, il Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) per la "Stagione lirica sul grande schermo cinematografico" propone a grande richiesta la proiezione delle due opere "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni e "Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo, da sempre proposte in un dittico, come realizzare al Festival di Salisburgo di qualche anno fa.

Protagonista assoluto di entrambe Jonas Kaufmann (Turiddu e Canio).

Oltre al tenore bavarese, straordinarie per vocalità e gestualità le due protagoniste femminili, Liudmilla Monastyrska (Santuzza) e Maria Agresta (Nedda).

Direzione musicale di Christian Tielemann e regia di Philipp Stölzl, orchestra del Teatro di Dresda.

Il palcoscenico del Festival Spielhaus è stato diviso in sei siparietti, per una rappresentazione con un po' di innovazione nella tradizione.

Al termine, più di un quarto d'ora di applausi.

Biglietti interi euro 10, ridotti euro 9. Apertura biglietteria ore 18.45.

Info e prevendite su https://www.piccolo-padova.it/cavalleria-rusticana-pagliacci/

Differite: interi euro10, ridotti euro 9, associati euro 8 + dir.prev.

Prevendite presso

Cartoleria C’era una volta (via Asolo n.9)

Cartoleria Prosdocimi (p.tta Pedrocchi n.10)

Carto-Edicola Ruggero Enzo (via Armistizio n.289)

Prevendita online su www.liveticket.it/piccoloteatropadova

