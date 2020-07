Spettacolo "Cèa Venessia", l’epopea dei primi coloni veneti in Australia al teatro Verdi

Australia, 1882. Un gruppo di coloni provenienti dal Veneto e dal Friuli fondano il primo insediamento collettivo italiano del continente. Il nome con il quale la colonia viene tramandata oralmente è Cèa Venessia (Piccolo Veneto) - quello che risulta nei documenti è, invece, New Italy - ed è proprio dal nome della tradizione che nasce il titolo del nuovo spettacolo scritto e diretto da Marco Zoppello e interpretato da Stefano Rota: Cèa Venessia. Odissea nostrana dal NordEst all’Australia, una nuova co-produzione del Teatro Stabile del Veneto con Stivalaccio Teatro e Opera Estate Festival che nell’ambito della Stagione Estiva 2020 “Tutti i gusti del teatro” debutta in anteprima sui tre grandi palcoscenici dello stabile il 3 e il 4 agosto al Teatro Mario Del Monaco (ore 19), il 5 e il 6 agosto al Teatro Verdi di Padova (ore 19) e il 7 e l’8 agosto al Teatro Goldoni di Venezia (ore 19).

Cèa Venessia. Odissea nostrana dal NordEst all’Australia racconta di questi migranti partiti dal Veneto del loro viaggio attraverso gli occhi di Giacomo Piccoli, un giovanotto di Orsago. Come lui erano i Tomè, Nardi, Bellotto, Roder, Antoniolli e tanti altri che, spinti dalla fame e dalla miseria, caddero vittime delle promesse di un nobile francese, il Marchese De Rays. Con alle spalle una pianura agricola disperata e arretrata, i Nostri si imbarcarono verso la Nuova Francia pronta ad accoglierli a latte e miele. Inutile dirlo: non trovarono il latte, né tantomeno il miele.

Note di regia

4 milioni e 439 mila sono i Veneti che hanno lasciato le loro case in cerca di fortuna tra il 1876 e il 1978. America, Brasile, Argentina, Canada e Australia, le rotte più percorse. Ho visitato New Italy, questa piccola colonia Australiana, alcuni anni fa. Ho parlato con uomini e donne immigrati molti anni addietro e questa storia si è depositata da qualche parte, come una bronsa cuerta, pronta a riaccendersi. Ci ha pensato Stefano Rota a soffiare via la cenere. Ci interessavano le cause, il contesto storico e questa incredibile odissea nostrana verso un nuovo continente.

Ne è nato un racconto popolare, comico e drammatico insieme. Una sorta di filò agrodolce che attinge liberamente dagli idiomi dell’intera regione, dal friulano, dal francese, dall’invenzione e dagli illustri poeti che hanno cantato il territorio.

Marco Zoppello

Cèa Venessia

Odissea nostrana dal NordEst all’Australia – anteprima

testo e regia Marco Zoppello

con Stefano Rota

musiche originali

Enrico Milani

Matteo Mingolfo

scenografia Alberto Nonnato

costumi Lauretta Salvagnin

disegno luci Matteo Pozzobon

produzione Stivalaccio Teatro, Teatro Stabile del Veneto, OperaEstate Festival Veneto

produzione

StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” / OperaEstate Festival

