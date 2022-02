Le celebrazioni di marzo per gli 800 anni dell’università di Padova

Quattro conferenze, una Padua Freedom Lecture, una laurea ad honorem, tre concerti tra jazz, minimalismo e avanguardia, l’inizio del viaggio alla (ri)scoperta di otto secoli di storia, un’Iliade davvero speciale e una moneta da cinque euro ancora più speciale. Sono i tasselli che compongono il ricco mosaico del marzo organizzato dall’Università di Padova, nell’ambito dei festeggiamenti per gli 800 anni dell’Ateneo, protagonisti accademici e politici italiani (Paola Severino, Alberto Mantovani, Elsa Fornero, Adriano Prosperi, Daniele Franco), studiosi internazionali (Homi K. Bhabha, Matthew W. Finkin), attori (Andrea Pennacchi), musicisti (Yannis Kyriakides, Giovanni Mancuso, Ava Mendoza, Andy Moor).

La parola chiave è libertà. La stessa che campeggia sul motto dell’Università («Universa Universis Patavina Libertas»), che ne ha illuminato il percorso fin dalla nascita, da quel 1222 in cui un gruppo di studenti lasciò lo Studium di Bologna per fondarne uno nuovo che rispondesse meglio ai propri desideri di sapere, e che è stata declinata anche nel titolo scelto per l’anno delle celebrazioni dell’ottocentenario: Libera il tuo futuro. Fedeli a questo spirito sono nate le Lezioni sulla libertà, quattro momenti di riflessione in programma dal 6 al 27 marzo al Teatro Verdi, in cui il tema principale sarà approfondito attraverso differenti prospettive. Si inizia il 6 marzo con Libertà e giustizia, protagonista la giurista ed ex-Ministra della Giustizia Paola Severino, e si prosegue le settimane successive con il biomedico Alberto Mantovani (Libertà e ricerca scientifica), l’economista Elsa Fornero (Libertà e bisogno), lo storico Adriano Prosperi (Libertà di coscienza). A rappresentare l’Università di Padova, introdurre gli ospiti e dialogare con loro saranno quattro ex-rettori dell’Ateneo: Giuseppe Zaccaria, Rosario Rizzuto, Gilberto Muraro, Vincenzo Milanesi. E a creare un ulteriore ponte tra passato, presente e futuro, ogni matinée (le «lezioni» sono la domenica alle 11) sarà chiusa da un reading a cura degli attori diplomati all’Accademia Teatrale Carlo Goldoni - Teatro Stabile del Veneto.

Due appuntamenti di grande rilievo internazionale sono attesi nei giorni centrali del mese. Il 17 marzo tornano le Padua Freedom Lectures, il ciclo di conferenze nato nel 2020 proprio in vista delle celebrazioni per gli 800 anni. Dopo Jean-Luc Nancy (21 maggio 2020), Tawakkol Karman (4 giugno 2021), Rula Jebreal (16 giugno 2021), Elena Cattaneo (29 ottobre 2021), la quinta lecture è affidata all’intellettuale indiano naturalizzato statunitense Homi K. Bhabha, che è Anne F. Rothenberg Professor of the Humanities all’Università di Harvard e una delle voci più influenti della teoria critica postcoloniale. Bhabha proporrà una riflessione sulla libertà in rapporto alla fragilità umana e sociale causata dalla pandemia e alla fragilità delle democrazie contemporanee. Ventiquattro ore dopo, venerdì 18 marzo, la Rettrice Daniela Mapelli dell’Università di Padova conferirà la laurea ad honorem in Giurisprudenza a Matthew W. Finkin, professore di diritto del lavoro alla University of Illinois e co-autore del testo di riferimento in materia negli Stati Uniti Labor of Law.

Ma le ali della libertà andranno a coprire e coinvolgere anche le sfere del mito, delle arti, della storia. A marzo prende il via anche 8x8. Otto storie per otto secoli, l’articolato ciclo di incontri, conferenze, spettacoli, itinerari, laboratori e attività per ragazzi che animerà la città veneta fino alla fine dell’anno. Il progetto sarà presentato sabato 12 e racconterà ogni mese un secolo di storia di Padova e dell’Università. Si parte dal «secolo zero», ovvero da tutto ciò che è successo prima del fatidico 1222, attraverso visite guidate e incontri che andranno alla scoperta della Padova delle origini e della Cultura, economia e società nella Padova antica. Ogni capitolo sarà accompagnato da uno spettacolo: il primo, sabato 26 marzo nella Sala dei Giganti di Palazzo Liviano, è Eroi, ovvero l’Iliade secondo Andrea Pennacchi, con l’accompagnamento musicale di Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini. La musica continuerà a essere protagonista anche nelle notti e sulle note di Opera Libera, la rassegna di concerti curata dal Centro d’Arte di Padova. Tre gli appuntamenti del mese: l’8 marzo all’Auditorium Pollini il compositore cipriota Yannis Kyriakides presenterà prima la videoinstallazione Orbital (eseguita assieme agli studenti del Conservatorio Pollini), quindi duetterà con il chitarrista britannico Andy Moor (The Ex). Il 19 marzo al Teatro Torresino toccherà alla chitarra elettrica di Ava Mendoza, mentre il 29 marzo – di nuovo al Pollini – l’ensemble creato e diretto da Giovanni Mancuso eseguirà per la prima volta in Italia Femenine di Julius Eastman, esponente del minimalismo americano degli anni Settanta.

E al volgere del nuovo mese, si aggiunge un altro prestigioso appuntamento. Venerdì 1° aprile Padova riaccoglierà un suo autorevole alumnus, il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, che riceverà il premio dell’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova e parteciperà alla presentazione ufficiale della nuova moneta d’argento da 5 euro celebrativa dell’Ottocentenario dell’Università di Padova, realizzata dalla medaglista Uliana Pernazza. La moneta da 5 euro si aggiunge al francobollo celebrativo degli 800 anni raffigurante il Teatro Anatomico di Padova (il più antico teatro anatomico stabile conservato al mondo, inaugurato nel 1595), presentato lo scorso 2 febbraio.

Tra gli atenei più antichi e prestigiosi al mondo, l’Università di Padova festeggia nel 2022 gli ottocento anni dalla sua fondazione, la sesta più antica al mondo. Un viaggio lungo 18 mesi che, iniziato a ottobre 2021, prosegue fino al 2023 e si dispiega in un calendario ricco di eventi: inaugurazioni, cerimonie, conferenze, incontri di divulgazione scientifica, eventi pubblici, manifestazioni, pubblicazioni dedicate, congressi, performance, spettacoli, concerti, esposizioni, itinerari, visite guidate, laboratori e installazioni.

Il calendario di marzo

Domenica 6 marzo | Ore 11 - Teatro Verdi

Lezioni sulla libertà - Libertà e giustizia

Con Paola Severino (giurista) e Giuseppe Zaccaria (filosofo del diritto)

A seguire, reading a cura degli attori diplomati all’Accademia Teatrale Carlo Goldoni - Teatro Stabile del Veneto

Ingresso libero

Martedì 8 marzo | Ore 20.30 - Auditorium Pollini

Opera Libera - Yannis Kyriakides + Andy Moor

Biglietti: 12 euro (intero), 5 euro (ridotti), 1 euro (studenti UniPd)

Sabato 12 marzo | Ore 15.30 - Aula Nievo, Palazzo Bo

8x8. Otto storie per otto secoli

Il Dipartimento dei Beni culturali per gli 800 anni dell’Università di Padova

Presentazione delle attività 8x8, a cura di Jacopo Bonetto ed Elena Svalduz

8x8. Otto storie per otto secoli - il secolo «zero»

Ore 17- Piano nobile dello Stabilimento Pedrocchi, Sala Rossini

La Padova delle origini: nascita e sviluppo del centro urbano tra protostoria ed età romana

con Jacopo Bonetto, Michele Cupitò, Elena Pettenò, Caterina Previato e Francesca Veronese

Ore 18 - Visita guidata

Il Ponte San Lorenzo, dalla realtà ai visori

a cura di Jacopo Turchetto e Arturo Zara

Domenica 13 marzo | Ore 11 - Teatro Verdi

Lezioni sulla libertà - Libertà e ricerca scientifica

con Alberto Mantovani (biomedico) e Rosario Rizzuto (biomedico)

A seguire, reading a cura degli attori diplomati all’Accademia Teatrale Carlo Goldoni - Teatro Stabile del Veneto

Ingresso libero

Giovedi 17 marzo | Ore 17 - Aula Magna di Palazzo Bo

Padua Freedom Lecture

Con Homi K. Bhabha

Ingresso libero

Venerdì 18 marzo | Ore 11 - Aula Magna di Palazzo Bo

Laurea ad honorem in Giurisprudenza a Matthew J. Finkin

Con Matthew J. Finkin

Sabato 19 marzo | Ore 21 - Teatro Torresino

Opera Libera - Ava Mendoza

Biglietti: 12 euro (intero), 5 euro (ridotti), 1 euro (studenti UniPd)

Domenica 20 marzo | Ore 11 - Teatro Verdi

Lezioni sulla libertà - Libertà e bisogno

Con Elsa Fornero (economista) e Gilberto Muraro (economista)

A seguire, reading a cura degli attori diplomati all’Accademia Teatrale Carlo Goldoni - Teatro Stabile del Veneto

Ingresso libero

Sabato 26 marzo | Ore 10.30 - Museo Eremitani, Sala Romanino

8x8. Otto storie per otto secoli - il secolo «zero»

Cultura, economia e società nella Padova antica

con Maria Stella Busana, Silvia Paltineri, Monica Salvadori e Massimo Vidale

Ore 11 - Visita guidata al Museo Archeologico

Gli oggetti raccontano: viaggio itinerante alla scoperta di Padova antica

a cura di Francesca Veronese, con la collaborazione di Vanessa Baratella, Mareva De Frenza, Alessandra Didonè, Veronica Gallo, Micol Masotti e Luca Scalco

Ore 12.10-12.30 - Visita guidata al Museo Bottacin

Dalla dracma al Bitcoin. Spigolature sulla storia della moneta attraverso le collezioni del Museo Bottacin

a cura di Michele Asolati, con la collaborazione di Alessandro Cattaneo

Ore 18 - Sala dei Giganti, Palazzo Liviano

Eroi

di e con Andrea Pennacchi, con le musiche di Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini

Domenica 27 marzo | Ore 11 - Teatro Verdi

Lezioni sulla libertà - Libertà di coscienza

con Adriano Prosperi (storico) e Vincenzo Milanesi (filosofo)

A seguire, reading a cura degli attori diplomati all’Accademia Teatrale Carlo Goldoni - Teatro Stabile del Veneto

Ingresso libero

Martedì 29 marzo | Ore 20.30 - Auditorium Pollini

Opera Libera - Femenine di Julius Eastman

eseguita dall’ensemble diretto da Giovanni Mancuso

Biglietti: 12 euro (intero), 5 euro (ridotti), 1 euro (studenti UniPd)

1 aprile | Aula Magna di Palazzo Bo Premio dell’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova e presentazione ufficiale della moneta celebrativa dell’Ottocentenario dell’Università di Padova con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco

https://800anniunipd.it/

